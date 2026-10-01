מרגש: שיא של כל הזמנים נרשם בהר הבית

מתפללים בהר הבית ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

שא במספר העולים להר הבית נרשם במהלך חג הסוכות תשפ"ז: עם סגירת ההר היום (חמישי) בסיומו של חול המועד, עמותת "בידינו" דיווחה כי במהלך החג עלו להר 9,172 יהודים.

על פי נתוני העמותה, מדובר בעלייה של כ-22.7% לעומת סוכות אשתקד, אז נרשמו 7,474 עולים. בהשוואה לסוכות תשפ"ה, אז עלו להר 6,442 יהודים, מדובר בגידול של כ-42.4%. נתון נוסף שמציגה העמותה נוגע למספר העולים מתחילת השנה העברית. מתחילת שנת תשפ"ז עלו להר הבית 12,776 יהודים. לשם השוואה, לפי הנתונים שנמסרו, בכל חודש תשרי אשתקד נרשמו 12,778 עולים, שניים בלבד יותר מהמספר שנרשם השנה עוד לפני סיום החודש. בעמותת "בידינו" ציינו כי במהלך ימי החג התקיימו בהר תפילות ושירה, ועולים הגיעו למקום עם ארבעת המינים. מדריכי העמותה ליוו קבוצות במהלך ימי חול המועד. לצד העליות המאורגנות של העמותה, בהובלת ארנון סגל וד"ר קידר, התקיימו גם עליות קהילתיות. לפי "בידינו", כ-180 מתושבי הר ברכה עלו להר, לצד קבוצות מהיישובים יקיר ובת עין. בנוסף נערכה עליית ילדים לזכר הילדה אמונה קוגל ז"ל, בהובלת אביה.

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בין העולים להר במהלך השבוע היו גם השר איתמר בן גביר, חברי הכנסת עמית הלוי וצבי סוכות ומשה פייגלין. בעמותה ציינו גם אירוע שבו הניף הרב דביר טל את דגל ישראל בהר.

בעמותת "בידינו" סיכמו את החג ומסרו: "אנו מודים לכל אלפי העולים שזכו לקחת חלק באירוע היסטורי הזה ולחזק את הנוכחות היהודית במקום הקדוש ביותר".

עוד נמסר מטעם העמותה: "זכינו לחג מרומם ומלא בצעדים ענקיים בדרך לגאולה השלמה".