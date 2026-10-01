יממה אחרי: נתניהו נפגש עם גיבורי טיסת הבלהות

ראש הממשלה נתניהו כינס בלשכתו פגישה מיוחדת בנוכחות על מחלצי טיסת FlyDubai, שמנעו את ריסוק המטוס אל תוך המדבר ולאחר מכן העניקו טיפול רפואי מציל חיים לקברניט הטיסה סאמית מוחשהאר.

נתניהו כינס בלשכתו את גיבורי הטיסה, יניב חיון, אור פרדילוב, ד״ר שוטה מוסייב ורעייתו סיגלית.

ראש הממשלה שוחח עם הנוכחים, שמע פרטים חדשים על השתלשלות האירועים רגע אחרי רגע בשניות הקריטיות ביותר על גבי המטוס הצונח מטה, והילל את גבורתם של הארבעה.

"אתם כולכם תשיאו משואה יחד ביום העצמאות הבא" הבטיח ראש הממשלה נתניהו ותיאר "משואה של גבורה אזרחית, שאני לא זוכר כמותה, זה דבר עצום. אין דבר כזה ולא היה כזה, זה לתפארת מדינת ישראל".