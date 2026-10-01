הלסת ננעלה והפנים התנפחו: הדרמה של דניאל עמית בטיסה

יוצרת התוכן והפודי דניאל עמית חזרה לארץ מטיסה יחד עם אמילי דמארי, אלא שבמהלך הטיסה היא החלה להרגיש רע ופניה התנפחו בצורה משמעותית. אחרי הנחיתה היא הגיעה לבית החולים, ומשם שיתפה את העוקבים במה שעבר עליה.

"פחדתי רצח ואמילי עוד יותר פחדה"

"סבלתי סבל בלתי יתואר, פחדתי רצח ואמילי עוד יותר פחדה", כתבה עמית. היא סיפרה כי בזמן שניסתה לישון במהלך הטיסה, דמארי נשארה ערה לצדה: "בזמן שאני ישנתי היא ישבה לה והסתכלה שלא קורה לי כלום".

בהמשך החלו גם תסמינים נוספים שהבהילו אותה: "פתאום הפנים שלי השתתקו, התחילו לי נמלולים סביב הפה, משהו רע".

הסיבה להתנפחות נמצאה

אחרי הנחיתה עמית הגיעה לבית החולים ועברה בדיקות, ובהמשך עדכנה גם מה עמד מאחורי הכאבים והנפיחות: זיהום בשן בינה.

עמית שיתפה תמונות שלה מבית החולים לאחר הטיסה, ובכך חשפה כיצד בעיה שהחלה בשן הפכה במהלך הדרך לחוויה כואבת ומלחיצה במיוחד.