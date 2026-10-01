תיעוד חדש מתא הטייס: הטייס התוקף קשור על הברכיים

תיעוד חדש מתוך תא הטייס רגעים בודדים לאחר נחיתת טיסת FlyDubai בסעודיה, לאחר ניסיון ריסוק המטוס אל הקרקע על ידי טייס המשנה העומאני, מציג את הרגעים המורבים וההחלטות הקשות של האזרחים הישראלים בתא הטייס.

סרטון וידאו שלא פורסם עד כה מהרגעים אחרי הנחיתה בשטח סעודיה מופץ כרגע ברשתות החברתיות. בסרטון מראות דם ופציעות, ומגיע ממש משניות אחרי הנחיתה בסעודיה.

בראשית הסרטון ניתן לראות את קברניט הטיסה, האזרח ההודי סאמית מחשאהר, זוכה לטיפול ראשוני על ידי הכוחות הסעודיים, בעוד טייס המשנה העומאני כפות על הרצפה, קשור במה שנראה כמו רצועת בד תעשייתית.

בסרטון מבהירים הנוסעים הישראלים כי הם דורשים שהיחידה שתפנה את הטייס התוקף מהמטוס הוא המשטרה, ודורשים ששוטרים יגיעו ויקחו אחריות על המצב בתא הטייס ועל טייס המשנה המפגע.