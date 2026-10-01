"חיכיתי שיקרה נס": יוצרת התוכן חושפת שעברה הפלה

נויה (מצמד התאומות נוי והדר) ( צילום: אינסטגרם )

נויה, מצמד התאומות המוכר נויה והדר, שיתפה היום (חמישי) את עוקביה בחשיפה אישית וכואבת. יוצרת התוכן, שלא שיתפה עד כה על ההיריון, חשפה כי הייתה בהיריון שלישי, אך ההיריון לא התפתח והיא עברה הפלה.

"היי, זו נויה כאן. הלוואי והיו לי בשורות טובות לשתף איתכם, אבל האמת היא שאיבדתי היריון", כתבה בפתח הפוסט. נויה סיפרה כי בתקופה האחרונה עברה לא מעט בדיקות וריצות בין רופאים, כשבכל פעם קיוותה לשמוע שהפעם הכול בסדר. "עברה עליי תקופה מטלטלת, אינסוף בדיקות, ריצות בין רופאים. רק חיכיתי לשמוע שהכול בסדר. שקורה פה נס. אבל לא, לא הפעם", שיתפה. לדבריה, בסופו של דבר התשובות שקיבלה מהרופאים כבר לא הותירו מקום לספק: "ההריון הזה נראה לא תקין".

"מנסה להיאחז באמונה"

נויה המשיכה וסיפרה על הרגעים הקשים שליוו אותה לאורך התקופה: "כל ביקור אצל רופא היה מלווה בתחושות עמוקות של כאב וצער. ההריון לא התפתח ועברתי הפלה".

בהמשך סיפרה כיצד ניסתה להתמודד עם האובדן דרך האמונה: "ניסיתי לא להתעסק בזה יותר מדי ולא לשאול למה. התחזקתי באמונה וניסיתי להפסיק לשאול שאלות, להבין שהכול לטובתי".

"עדיין, הייתה תקופה מורכבת, קשה, כואבת. המחשבה הזו כמובן לא תבטל ותעלים את הכאב, אבל אני מנסה להיאחז בזה. באמונה שלמה שהכול לטובתי".

נוי והדר ( צילום: אינסטגרם )

הפוסט מגיע כחודש וחצי בלבד אחרי שנויה שיתפה בהתרגשות כי היא מצפה לילד שלישי. אחרי ששיתפה אז את רגעי השמחה והציפייה, הפעם היא בחרה לפתוח בפני העוקבים גם את התקופה הכואבת שעברה מאז.

ההריונות המקבילים של התאומות

לחשיפה של נויה יש גם הקשר מיוחד. בשני ההריונות הקודמים שלה ושל אחותה התאומה הדר, השתיים היו בהיריון בתקופות מקבילות ואף ילדו בסמיכות זו לזו.

גם הפעם השתיים היו בהיריון במקביל, אלא שהפעם הסיפור קיבל תפנית אחרת. לפני כחודש וחצי הדר בישרה לעוקביה בהתרגשות שהיא מצפה לילד שלישי, בעוד נויה בחרה שלא לחשוף את ההיריון שלה. כעת היא משתפת לראשונה שגם היא הייתה בהיריון שלישי, אך איבדה אותו לאחר שלא התפתח.