הליכוד הגיש תלונה במשטרה נגד מיקי קיסרי

בליכוד הגישו היום (חמישי) תלונה למשטרה נגד אל"מ במיל מיקי קיסרי, זאת בחשד לאלימות כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו. התלונה הוגשה בעקבות פרסום של ערוץ 14 שהציג התבטאויות של קיסרי בקבוצות וואטסאפ בהן אמר מספר פעמים כי נתניהו צריך "לפגוש כיתת יורים".

"משמעותה של קריאה להעמדת אדם בפני כיתת יורים ברורה – הוצאתו להורג" נאמר בתלונה. "הדברים מקבלים משנה חומרה שעה שאין מדובר בהתבטאות בודדת, כי אם באימרה שחוזרזת מספר פעמים במסגרת שיח העוסק בגורלו של ראש הממשלה, על רקע הצגתו כ'בוגד'".

"קיסרי שימש בעבר כמפקד שייטת הצוללות וכיום מכהן כיו״ר עמותת בוגרי קציני חיל הים" נמסר בהודעת הליכוד. "אנו קוראים למערכת אכיפת החוק לנקוט ביד קשה מול ההסתה המשתוללת נגד ראש הממשלה נתניהו".