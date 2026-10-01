מזל טוב: התואר החדש והמפתיע של מסי

ליאונל מסי ( צילום: שאטרסטוק )

ליאו מסי כבר מחזיק כמעט בכל תואר אפשרי על מגרש הכדורגל, מגביע העולם ועד שמונה זכיות בכדור הזהב. עכשיו הוא מוסיף לרשימה תואר מסוג אחר לגמרי.

אוניברסיטת בואנוס איירס (UBA) החליטה להעניק לכוכב הארגנטינאי תואר דוקטור לשם כבוד, ההוקרה האקדמית הגבוהה ביותר שמעניקה האוניברסיטה. ההחלטה אושרה פה אחד במועצה העליונה של המוסד. לא רק בגלל הכדורגל באוניברסיטה ציינו את המצוינות, ההתמדה, הענווה וההתנהלות האתית שמאפיינות לדבריהם את מסי לאורך הקריירה, לצד הקשר שלו לנבחרת ארגנטינה והאופן שבו הוא מייצג את המדינה ברחבי העולם. רקטור האוניברסיטה, ריקרדו חלפי, התייחס גם למעמד שאליו הגיע מסי הרבה מעבר לגבולות המגרש, והציג אותו כדמות שהפכה לחלק מהתרבות הפופולרית ומהזהות הלאומית הארגנטינאית.

ליאו מסי באינטר מיאמי | ( ליאו מסי | צילום: שאטרסטוק )

אז אפשר לקרוא לו ד"ר מסי?

טכנית, כן - אבל חשוב להדגיש שמדובר בדוקטורט לשם כבוד ולא בתואר אקדמי שמסי השלים במסגרת לימודים או מחקר. התואר מוענק לאישים שהאוניברסיטה מבקשת להוקיר בשל הישגים יוצאי דופן והשפעה ציבורית רחבה.

עבור מי שכבר זכה כמעט בכל פרס מרכזי שהכדורגל יכול להציע, מדובר בתוספת די יוצאת דופן לארון התארים. הפעם, מסי לא היה צריך לבעוט אפילו פעם אחת לשער.