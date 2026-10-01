חוסלו שני מחבלים שפשטו לארץ ב-7.10, בהם אחד שלקח לעזה 6 חטופים

( דובר צה"ל )

רצף החיסולים נמשך: כוחות צה"ל חיסלו מוקדם יותר השבוע שני מחבלים שפשטו לישראל בטבח 7 באוקטובר, ביניהם אחד שפשט לקיבוץ בארי ולקח חלק בחטיפת אזרחים לרצועת עזה.

לפי דובר צה"ל, בתקיפה שבוצעה ביום שלישי האחרון במרחב העיר עזה חוסל מחבל מחמד גמאל מחמוד אבו אלשער, מפקד חולייה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. אלשער שט לקיבוץ בארי ב-7 באוקטובר ולקח חלק בחטיפתם של שרון הרצמן-אביגדורי, נעם אביגדורי, עדי שהם, נווה שהם, יהל שהם ושושן הרן לרצועת עזה. בנוסף, המחבל מצעב עבד אלגליל סאכב בלביסי, שהיה מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור גא"פ, חוסל בתקיפה במרחב ג'באליה. גם הוא פשט לשטיח ישראל ב-7 באוקטובר. בעת האחרונה, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו מהאוויר במטרה להסיר את האיום שהיוו. "טרם התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר" נמסר. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

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לפי נתוני צה"ל, בחודש האחרון חוסלו 70 מחבלים, בהם שלושה מפקדי חטיבות, שני מפקדי גדודים ותשעה מפקדי פלוגות. בין המחוסלים גם 17 מחבלי ניל"י שהיו מעורבים בפשיטה לשטח ישראל, בהחזקת חטופים בשבי ובחטיפת אזרחים לרצועת עזה.

בין המחבלים שחוסלו בספטמבר נמנו: מפקד חטיבת חאן יונס, מחמד יאזורי, מפקד חטיבת רפיח וראש מערך המבצעים בזרוע הצבאית של חמאס, נאא׳ל אבו עביד, מפקד חטיבת צפון הרצועה, עז אלדין ביכ ומנהל מחלקת הכספים של הארגון, מחמד אבו עלואן. עוד חוסלו סאהר נדאל לטפי צקר, נהג האופנוע שחטף את נועה ארגמני ואבינתן אור ממסיבת הנובה. אסמאעיל אבראהים דרויש קנדיל, שהשתתף בפשיטה ובנטילת חלק בהריגתו של מח"ט הנח"ל, אלוף-משנה יהונתן שטיינברג ז"ל, ומפקדים נוספים בחמאס שהיו מעורבים בהחזקת חטופים בשבי ובפשיטה לשטח ישראל.