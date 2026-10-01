בימין תוקפים את עמית: "הצעה רחמנית מדי, צריך פסק דין"

במערכת הפוליטית הגיבו היום (חמישי) להצעתו של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ליו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה, אשר קרא לו לפרוש מהתמודדות בבחירות לכנסת כדי להימנע ממתן פסק דין לפסילתו. בדבריהם חברי הכנסת גינו את ההצעה וקראו לתת פסק דין נגד אבו שחאדה, כשהזכירו את מקרי הפסילות של מיכאל בן ארי, בנצי גופשטיין וברוך מרזל בעבר.

"מה שיצחק עמית עושה כאן מנוגד לכל מושג של משפט, דין או צדק ובודאי מנוגד לחוק" אמר יו"ר ועדת חוקה שמחה רוטמן. "‏עקרון פומביות הדיון מחייב שנכיר את העמדות ואת הנימוקים לפסקי הדין של בית המשפט".

לטענתו, "‏יצחק עמית עושה כאן עסקה אפילה עם אבו-שחאדה, כשהנפגעים הם אזרחי מדינת ישראל. ‏מגיע לעם ישראל לדעת מי השופטים שיושבים בבית המשפט העליון שחיים בשלום עם אבו שחאדה והתבטאויותיו. ‏מגיע לעם ישראל לדעת מה הנימוקים שלהם לרמיסת חוקי היסוד של הכנסת".

"‏ובעיקר, מגיע לאזרחי ישראל לשמוע אמירה ברורה וחד משמעית מבית המשפט שלנו, שתמיכה בטרור היא קו אדום בוהק. אמירה שתשרטט גם את הגבולות העתידיים שאין לחצות אותם" סיכם רוטמן. "‏מגיע לאזרחי ישראל לקבל פעם אחת, במקרה המובהק ביותר, תחושה שבג"ץ הוא של ישראל".

בן גביר: "לא צריך לתת לו הזדמנות לפרוש"

גם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען כי "ההצעה של בית המשפט לאבו שחאדה היא הצעה רחמנית מדי. היא הצעה שפוגעת בדמוקרטיה של מדינת ישראל. לא צריך לתת לו את ההזדמנות לפרוש, צריך שיהיה פסק דין. להבדיל אלף אלפי הבדלות, בית המשפט הזה ידע לתת פסק דין על בן ארי, על גופשטיין, על מרזל. וזה עולם אחר לגמרי. כי אצל אבו שחאדה זה תמיכה בטרור, זה תמיכה ברצח, זה תמיכה בטבח"

"אני חושב שבית המשפט כאן פשוט מרחם ונותן לו את האופציה מרצון" הוסיף. "מה זה הדבר הזה? פתאום הם שכחו לתת פסק דין? אני חושב שזאת טעות חמורה. והקורבנות, הנרצחים, אלה שדם שלהם זועק מן האדמה - רוצים פסק דין".