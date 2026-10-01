בסיס קוקוס ושכבת שוקולד: העוגה שתתחסל בשולחן החג

מחפשים קינוח חגיגי לשמחת תורה, אבל כבר מיציתם את עוגות השוקולד הרגילות? השילוב הזה עושה את העבודה: בסיס קוקוס רך, מעליו שכבת שוקולד עשירה, והכי חשוב – העוגה פרווה ומתאימה בדיוק לסיום ארוחת החג.

מצרכים לבסיס הקוקוס: 2 חלבונים

½ כוס סוכר

2 כוסות קוקוס טחון

כפית תמצית וניל

קורט מלח לשכבת השוקולד: 200 גרם שוקולד מריר

200 מ"ל קרם קוקוס

2 ביצים

2 כפות סוכר

כף קקאו לגנאש: 100 גרם שוקולד מריר

100 מ"ל קרם קוקוס

מעט קוקוס טחון או קלוי לקישוט אופן ההכנה מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים תבנית עגולה בקוטר 22-24 ס"מ. מתחילים בבסיס: מערבבים בקערה את החלבונים, הסוכר, הקוקוס, הווניל והמלח עד לקבלת תערובת אחידה ודביקה. מעבירים לתבנית ומהדקים היטב לשכבה אחידה. אופים במשך 12-15 דקות, עד שהבסיס מתחיל להזהיב בעיקר בשוליים. מוציאים מהתנור ומשאירים אותו דולק. מכינים את שכבת השוקולד: ממיסים יחד את השוקולד וקרם הקוקוס ומערבבים לתערובת חלקה. בקערה נפרדת טורפים את הביצים והסוכר. מוסיפים בהדרגה את תערובת השוקולד ומערבבים. מוסיפים את הקקאו ומערבבים עד שאין גושים. יוצקים את תערובת השוקולד מעל בסיס הקוקוס ואופים במשך 20-25 דקות נוספות. השוליים צריכים להיות יציבים והמרכז עדיין מעט רך. מוציאים ומניחים לעוגה להתקרר לחלוטין. לגנאש, מחממים את קרם הקוקוס ויוצקים אותו על השוקולד. ממתינים כדקה ומערבבים עד לקבלת קרם חלק ומבריק. יוצקים את הגנאש מעל העוגה ומפזרים קוקוס טחון או קוקוס קלוי. מעבירים למקרר להתייצבות לפני החיתוך.