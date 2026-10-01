בסיס קוקוס ושכבת שוקולד: העוגה שתתחסל בשולחן החג

מחפשים קינוח חגיגי לשמחת תורה, אבל כבר מיציתם את עוגות השוקולד הרגילות? השילוב הזה עושה את העבודה: בסיס קוקוס רך, מעליו שכבת שוקולד עשירה, והכי חשוב – העוגה פרווה ומתאימה בדיוק לסיום ארוחת החג.
מצרכים
לבסיס הקוקוס:
- 2 חלבונים
- ½ כוס סוכר
- 2 כוסות קוקוס טחון
- כפית תמצית וניל
- קורט מלח
לשכבת השוקולד:
- 200 גרם שוקולד מריר
- 200 מ"ל קרם קוקוס
- 2 ביצים
- 2 כפות סוכר
- כף קקאו
לגנאש:
- 100 גרם שוקולד מריר
- 100 מ"ל קרם קוקוס
- מעט קוקוס טחון או קלוי לקישוט
אופן ההכנה
- מחממים תנור ל-170 מעלות ומשמנים תבנית עגולה בקוטר 22-24 ס"מ.
- מתחילים בבסיס: מערבבים בקערה את החלבונים, הסוכר, הקוקוס, הווניל והמלח עד לקבלת תערובת אחידה ודביקה. מעבירים לתבנית ומהדקים היטב לשכבה אחידה.
- אופים במשך 12-15 דקות, עד שהבסיס מתחיל להזהיב בעיקר בשוליים. מוציאים מהתנור ומשאירים אותו דולק.
- מכינים את שכבת השוקולד: ממיסים יחד את השוקולד וקרם הקוקוס ומערבבים לתערובת חלקה.
- בקערה נפרדת טורפים את הביצים והסוכר. מוסיפים בהדרגה את תערובת השוקולד ומערבבים. מוסיפים את הקקאו ומערבבים עד שאין גושים.
- יוצקים את תערובת השוקולד מעל בסיס הקוקוס ואופים במשך 20-25 דקות נוספות. השוליים צריכים להיות יציבים והמרכז עדיין מעט רך.
- מוציאים ומניחים לעוגה להתקרר לחלוטין.
- לגנאש, מחממים את קרם הקוקוס ויוצקים אותו על השוקולד. ממתינים כדקה ומערבבים עד לקבלת קרם חלק ומבריק.
- יוצקים את הגנאש מעל העוגה ומפזרים קוקוס טחון או קוקוס קלוי. מעבירים למקרר להתייצבות לפני החיתוך.