"אולי ינסו שוב": נתניהו עם פרטים חדשים מניסיון החטיפה

נתניהו מקיים שרשרת ראיונות לתקשורת הבינלאומית והאמריקנית על רקע ניסיון חטיפת טיסת FlyDubai אל ישראל, וסיפק פרטים חדשים לחלוטין מתוך מה שהתרחש באירוע הדרמטי בשמיים מעל המדבר.

ראשית, בשיחה עם פוקס ניוז האמריקאית, הזהיר ראש הממשלה נתניהו כי ייתכן וזה לא יהיה אירוע בודד מסוגו, והתריע כי ייתכן ונראה ניסיונות דומים לפגוע בישראל וישראלים לפני הבחירות: "אולי ינסו להוציא לפועל משהו כזה שוב, יש לנו אינדקציות שהאיראנים מנסים לפגוע במטרות ישראליות לפני הבחירות, לכן קראתי לכולם לשמור על דריכות".

ראש הממשלה המשיך וחשף פרטים חדשים לחלוטין שלא היו ידועים עד כה ולא נחשפו מתוך החקירה. על פי נתניהו מאמצי החקירה כבר הניבו פירות וכי נחשפו פרטים לגבי עברו האיסלמיסטי של טייס המשנה: "התוקף, טייס המשנה שתקף את הקפטן, הוא נמצא כעת בחקירה אבל יש כבר דברים שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים שהוא עבר הכשרה איסלמיסטית קיצונית, כך אנחנו לומדים מהמידע שנאסף ופרטיו האישיים".

בנוסף, התייחס נתניהו לעוצמת הכוונות של אותו טייס משנה להתאבד עם המטוס, ותיאר את המאורע הקיצוני: "רק כדי להבין את זה, הם הכניעו אותו ואז נאלצו לקשור אותו עם כבל של אוזניות מתא הטייס עד שמצאו בסוף אזיקונים".

ובזמן שכל זה קורה המשיך טייס המשנה לדרוש דבר אחד, כאשר על פי פרטים חדשים שחושף נתניהו, גם במצבו הקשור המשיך התוקף לדרוש דבר אחד: "תהרגו אותי, תהרגו אותי!" תיאר ראש הממשלה, והוסיף כי: "הוא היה אובדני, זה ברור שהוא התכוון לרסק את המטוס".