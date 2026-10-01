3 שנים ל-7 באוקטובר: אלה הישגי צה"ל בעזה

3 שנים אחרי תחילת המלחמה, מפקד אוגדת עזה, תת-אלוף לירון בטיטו, התראיין היום (חמישי) לפודקאסט צה"ל והציג את ההישגים של צה"ל בעזה.

"היום אוגדת עזה נמצאת במצב שאנחנו שולטים ב-63% מהשטח. הקמנו כמעט 40 מוצבים חדשים, ולמעשה הדבר הזה נותן לנו יתרון מאוד משמעותי" אמר בטיטו. "ההגנה היא הגנה קדמית - היישובים נמצאים מאחור, ולפני הכל לוחמי צה״ל נמצאים קדימה. השליטה במעברים היום היא כזאת שחמאס לא יודע להכניס פנימה מה שהוא הכניס בעבר".

"אנחנו עושים הרבה מאוד פעילויות כדי לגרוע ממנו יכולות, לפגוע בפעילים, לקחת לו אמל״ח, ואולי הכי משמעותי שיש - חופש פעולה מבצעי" הוסיף. "אנחנו עושים כל הזמן עבודה שהיא עבודה אקטיבית כדי לייצר הגנה שהיא הכי טובה שאפשר".

"בנוסף, אנחנו קודחים את כל הרצועה בשביל למצוא איפה שיש תת-קרקע. למרות שכבר היום יש הישג מאוד משמעותי, כמעט את כל התת-קרקע השמדנו" ציין. "ועדיין יש תת-קרקע שהוא יכול להיות בתוך הרצועה, והוא קיים. אנחנו קודחים את כל הרצועה, ממש מגיעים וכל כמה מטרים, קודחים עמוק ועם אמצעים טכנולוגיים ממפים את כל הרצועה. חמאס נמצא במצב מאוד מאוד קשה".

בטיטו התייחס גם לפגיעה בצמרת הזרוע הצבאית של חמאס: "כשמסתכלים אובייקטיבית על שלוש שנים של מלחמה, אנחנו סיכלנו את כל ראשי הזרוע הצבאית - כל המח״טים, רוב המג״דים סוכלו במלחמה הזאת".

כשנשאל על מורכבות התמרון אל מול הניסיונות להשבת החטופים ומניעת פגיעה בהם, בטיטו הודה כי "זה באמת תמרון מאוד מורכב. אתה לא יכול להפעיל אש כמו שאתה רוצה, אתה מאוד נזהר להגיע למקומות שבהם יש חטופים. ממש לקראת סוף החודש הראשון של המלחמה, אנחנו באיזשהו איתור שיש בו חטופים חיים. היינו שם בהיערכות כדי לחלץ אותם, יום ועוד יום והם לא יוצאים. אני מתפלל שייצאו, וברגע שהם יוצאים, אני יודע לייצר מהלך שאני שולף אותם. ועוברים איזה 3-4 ימים, ממש 24 שעות לפני הסכם, זה ההסכם הראשון. ואני, באחת ההחלטות הכי קשות, אני יוצא מפה עכשיו, כשכמה מאות מטרים יש פה משפחה. אבל קיבלנו החלטה, ואני בדיעבד גאה בה, כי היינו מסכנים אותם שם".

"אני לא האמנתי בהתחלה שנצליח להביא את כל האנשים בתקופה כזאת חזרה הביתה" סיכם. "עשיתי כל מה שאני יכול, עבדנו על זה קשה, אבל זה הישג מטורף, ואני חושב שזה חלק מהייחודיות שלנו".