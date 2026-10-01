פרופ׳ כהן אליה בהערכה דרמטית: בג״ץ חושש מזה מאוד

משה כהן אליה ( יוטיוב / מכון ארגמן )

‏פרופסור משה כהן אליה, התייחס היום (חמישי) לדיון בבג״ץ, סביב החלטת ועדת הבחירות המרכזית, לפסול את סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת.

בדבריו אמר כהן: ״פסילת אבו שחאדה. עמית מודיע שיש רוב לפסילה, כנראה לפחות חמשת השופטים שאינם במחנה ההיפר אקטיביסטי: מינץ, שטיין, כשר, כנפי-שטייניץ ווילנר. ‏ההמלצה של עמית לאבו שחאדה לפרוש נובעת מחוסר הרצון של בג״ץ לכתוב פסק דין שיהווה תקדים ראשון מאז 1964 לפסילת מועמדת ערבי״. ‏עוד הוא הוסיף: ״נראה שמה שהיה אפשרי עבור עזמי בשארה בשנת 2002 איננו אפשרי יותר לאחר השבעה באוקטובר, הגם שהפסילה איננה מתחייבת מהדוקטרינה המשפטית הקיימת. בג״ץ גם לא רוצה לצאת שמאלני יותר מיאיר גולן ומהיועמ״שית, ועוד לפני הבחירות. והוא חושש לשאריות האמון בו ועוד במחנה השמאל״. כהן מעריך בדרמטיות כי בג״ץ לא יעז שלא לפסול את שחאדה, מחשש לצאת שמאלני יותר מהיועמ״שית, שכאמור קראה בעמדתה לפסול אותו.

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נזכיר כי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אמר היום ליו״ר בל"ד סמי אבו שחאדה כי יש רוב לפסילתו מהתמודדות בכנסת. בדבריו הציע לו לפרוש מהתמודדות, והשופטים יימנעו מלתת פסק דין שאוסר עליו להתמודד.

"קיימת תמימות דעים בין השופטים כי הדברים שנכתבו על ידי סמי אבו שחאדה מכאיבים, מקוממים ומעוררים שאט נפש" אמר עמית. "לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות, ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות - ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור הפסילה על כל הכרוך בכך".

"בנסיבות אלו, ועל דעת כלל חברי ההרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו, או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו" הוסיף. "מאחר ואנחנו נמצאים כאן עוד כמה שעות, אין צורך שאבו שחאדה ייתן תשובה עכשיו, אבל אנחנו מבקשים שייתן תשובה עד לסיום יום הדיונים".