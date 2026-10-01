עדכונים חדשים: שינוי במצבו של הטייס הגיבור

סאמית מאצ'צאר, קברניט הטיסה ההודי שהותקף בדקירות על ידי טייס המשנה העומאני בדרך לישראל, והצליח לפתוח את הדלת רגע לפני שקרס באפיסת כוחות בעקבות פציעותיו ממשיך לקבל טיפול רפואי, וכעת צפוי להיות מועבר להמשך טיפול ומפגש עם בני משפחתו.

הרשויות הסעודיות עדכנו כי למרות שפציעותיו נרחבות, מצבו של סאמית התייצב במהלך הלילה וכרגע לא נשקפת סכנה מיידית לחיו. בנוסף הודיעו במשותף סעודיה ואיחוד האמירויות כי קברניט הטיסה יעבור היום מטיפול רפואי בסעודיה, אל דובאי.

על פי הגורמים הסעודיים, סאמית יציב מספיק להעברה במצבו הנוכחי, וכך יוכל לשהות בסביבת משפחתו בעת החלמתו. מעבר לכך לא עדכנו הצוותים הרפואיים על שינוי בהגדרת מצבו הרפואי של סאמית, שכלל הנראה ממשיך להיות מוגדר כקשה אך ללא סכנה מיידית לחיו.