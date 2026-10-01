יצחק עמית לאבו שחאדה: יש רוב לפסילה, ממליצים לך לפרוש

( יונתן זינדל/פלאש90 )

דרמה בדיון: נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אמר כעת (חמישי) ליו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה כי יש רוב לפסילתו מהתמודדות בכנסת. בדבריו הציע לו לפרוש מהתמודדות, והשופטים יימנעו מלתת פסק דין שאוסר עליו להתמודד.

"קיימת תמימות דעים בין השופטים כי הדברים שנכתבו על ידי סמי אבו שחאדה מכאיבים, מקוממים ומעוררים שאט נפש" אמר עמית. "לאחר שנשמעו טיעוני הצדדים, ערכנו היוועצות, ומצאנו לשקף כי יש עמדות שונות - ודומה כי התוצאה המסתמנת היא לאישור הפסילה על כל הכרוך בכך". "בנסיבות אלו, ועל דעת כלל חברי ההרכב, אנחנו ממליצים למר אבו שחאדה לשקול האם הוא עומד על התמודדותו, או שאינו עומד עליה באופן שייתר מתן פסק דין מנומק בעניינו" הוסיף. "מאחר ואנחנו נמצאים כאן עוד כמה שעות, אין צורך שאבו שחאדה ייתן תשובה עכשיו, אבל אנחנו מבקשים שייתן תשובה עד לסיום יום הדיונים".

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כאמור, בג"ץ דן היום בפסילתו של אבו שחאדה בהרכב מורחב של 9 שופטים, לאחר שוועדת הבחירות המרכזית פסלה אותו ברוב גדול. היועצת המשפטית לממשלה, מסרה את חוות דעתה לבג״ץ וטענה כי יש לפסול את אבו שחאדה.

נזכיר כי הדרישה לפסילתו הגיעה מטעם מפלגת עוצמה יהודית, בעקבות אמירות קשות של שחאדה במאמר שפרסם אחרי ה-7 באוקטובר. במאמרו כתב אז שחאדה כי עזה הקטנה לימדה לקח וכי מדובר באירוע היסטורי שישנה דברים רבים. בדיון בוועדת הבחירות, ניסה שחאדה להסביר את עצמו, אלא שחברי הוועדה לא קיבלו את דבריו וטענו כי מדובר בתירוצים שאינם מניחים את הדעת.