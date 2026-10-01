גם הילדים שלכם משוגעים על סקווישים? עכשיו הטרנד עולה שלב

הם היו בכל תיק, חדר ילדים וחנות צעצועים - ועכשיו הסקווישים עושים קאמבק. הצעצועים הרכים והצבעוניים, שהפכו לפני כמה שנים לטירוף בקרב ילדים ובני נוער, חזרו בתקופה האחרונה לככב ברשתות החברתיות ובעיקר בטיקטוק.

בשיא הקודם שלהם, הסקווישים הפכו להרבה יותר מעוד צעצוע. ילדים אספו אותם, החליפו ביניהם וחיפשו דגמים חדשים, כשחלק מהקסם היה פשוט ללחוץ, למעוך ולראות אותם חוזרים לאט לצורתם המקורית. רבים השתמשו בהם גם כמעין צעצוע להפגת מתח, בדומה לכדורי לחץ.

עכשיו התופעה שוב צוברת תאוצה. סרטונים של אוספים, פתיחת חבילות, החלפות ואתגרי סקווישים חוזרים לרשת, וגם מייקי המשקפופרית הצטרפה לגל עם שיר סביב הטרנד שזוכה לחשיפה בטיקטוק.

מהטיקטוק לבמה

הקאמבק לא נשאר רק במסך. בחנוכה הקרוב יתקיים בהיכל טוטו חולון "פסטיבל הסקווישים הגדול של ישראל", שייקח את הטרנד שהילדים מכירים מהרשת ויהפוך אותו למופע עם כוכבי ילדים ורשת.

במרכז האירוע תתקיים תחרות על במת 360 מעלות, שבה כוכבי הרשת יחולקו לחמישה זוגות ויתחרו במשימות ואתגרים בהשראת עולם הסקווישים. לאורך המופע הם יצברו נקודות, ובסיומו יוכתר הזוג שיזכה בתואר "אלופי הסקווישים של ישראל".

גם הקהל צפוי להשתתף באמצעות הצבעות ובחלק מהמשימות, כשהתחרות עצמה תתחיל עוד לפני האירוע: ברשתות החברתיות יוצגו הזוגות והאתגרים הראשונים שלהם, ובהמשך היא תעבור לבמה.

מי יגיע לפסטיבל?

את האירוע ינחו האחים נויה ויואב גבאי, המוכרים בין היתר מסרטוני "סיכום הטרנדים" שלהם בטיקטוק וביוטיוב. הפעם הם יעבירו את הפינה מהמסך לבמה, ובמהלך האירוע יוכרז גם "טרנד השנה" על פי הצבעות הקהל.

לצדם ישתתפו מייקי המשקפופרית, התאומים סבן, שחר שאלתיאל, קים צ'ורילוב, ליעד בור, גל עזר, אור טולדנו ותלמה מיכאלי.

בנוסף למופע המרכזי, במקום צפויים לפעול מתחם החלפות סקווישים ודוכני מכירה, ויתקיימו הפעלות, תחרויות, שירים וריקודים. בין היתר מתוכננת גם "מסיבת סקווישים" עם מייקי המשקפופרית והגרלה על מארז סקווישים. הפסטיבל יתקיים ב-6 בדצמבר 2026 בשעה 14:30 בהיכל טוטו חולון.