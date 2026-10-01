בגיל 63: קוונטין טרנטינו ודניאלה פיק מצפים לילד שלישי

דניאלה פיק וקוונטין טרנטינו מרחיבים את המשפחה: הזוג מצפה לילד שלישי, אח או אחות קטנים לליאו בן ה-6 ולאדריאנה בת ה-4.

על פי הדיווחים שפורסמו היום (חמישי), פיק בת ה-42 נמצאת בחודשי היריון מתקדמים, ובקרוב היא ובעלה, הבמאי והתסריטאי ההוליוודי קוונטין טרנטינו, בן ה-63, יהפכו להורים לשלושה. בשלב זה השניים עדיין לא חשפו אם הם מצפים לבן או לבת.

המשפחה ממשיכה להתרחב

פיק וטרנטינו הכירו לראשונה בשנת 2009, כשטרנטינו הגיע לישראל לקידום סרטו "ממזרים חסרי כבוד". כמה שנים לאחר מכן השניים חידשו את הקשר, ובנובמבר 2018 נישאו בטקס אינטימי בלוס אנג'לס.

בפברואר 2020 הם הפכו להורים לראשונה עם לידתו של בנם ליאו, וביולי 2022 הצטרפה למשפחה אדריאנה. עכשיו, ארבע שנים אחרי הלידה האחרונה, המשפחה מתרחבת שוב - והפעם הם כבר בדרך להפוך למשפחה בת חמש נפשות.