צה"ל חושף הוכחות: 'עיתונאי' עזה הם מחבלים

צה"ל פתח מאגר מידע אינטרנטי חדש, המפריך את העלילה העולמית על פגיעה מכוונת ב'עיתונאים' עזתים על ידי כוחות הביטחון, האתר הושק לראשונה עם פרטיהם ותיעודם החותך של עשרות מחבלי חמאס ששימשו כ'עיתונאים' בעיתונות המקומית והעולמית.

בין עשרות השמות הראשונים לגביהם חושף צה"ל ראיות חותכות לקשרם הישיר לפעילות טרור נמצאים: טארק אלסיד אסמאעיל אבו סחיל, שהוצג כעיתונאי שנהרג במתחם בית החולים שיפא; מחמד מנהל אחמד אבו ערמאנה, שמותו גרר גינוי נגד ישראל מצד האו"ם; יעקוב ענאן מוחמד בורש, שימש כמנכ"ל תחנת רדיו ברצועה; מחמד מחמוד עבד אלעזיז אבו שריעה, ששמו אף נחרט על אנדרטת "עיתונאים ללא גבולות" בצרפת; עמרו נאהד עבד אלרחמן אבו עודה, ששימש כצלם בסוכנות הידיעות רויטרס; מחמד גמאל צבחי אלתלאתיני, שהוצג כעיתונאי במערכת "אל קודס אל יום"; עבד אלעזיז מוחמד אבראהים חגאר, שהוצג כעיתונאי; חסאן מגדי אבראהים אבו ורדה, שהוצג כמייסד ומנהל סוכנות הידיעות "ברק עזה"; ועאצם עדלי אחמד בורש, ששמו הוצג במסגרת תלונה נגד ישראל לבית הדין הפלילי הבינלאומי.

המאגר לא כולל רק תמונות המוכיחות את קשרם לארגוני הטרור ברצועה אלא כולל קובץ מידע לגבי כל אחד מהנחשפים הכולל פרטים כמו שיוך ארגוני, תפקידים, הכשרה ואפילו מספר אישי מארגון הטרור בו פעלו.

על פי צה"ל חשיפה זו היא רק השלב הראשון וכי תיקים נוספים מגובשים ויחשפו תוך זמן קצר גם הם באתר המידע בקשר לגורמי טרור נוספים הטוענים לפעול כעיתונאים.