לכבוד יום הקפה הבינלאומי: עשרה דברים שלא ידעתם על קפה

קפה ( צילום: Shutterstock )

הוא פותח את הבוקר, מככב בפגישות עבודה ומציל לא מעט אנשים בשעות הקשות של אחר הצהריים. היום, 1 באוקטובר, מציינים ברחבי העולם את יום הקפה הבינלאומי - וזו הזדמנות מצוינת לגלות כמה דברים מפתיעים על אחד המשקאות הפופולריים בעולם.

1. בעולם שותים כ-3 מיליארד כוסות קפה ביום כן, ביום. לפי ארגון הקפה הבינלאומי, ברחבי העולם נהנים מדי יום מכשלושה מיליארד כוסות קפה. מאחורי כל הכוסות האלה עומדת תעשייה עצומה שמספקת מקומות עבודה והכנסה למיליוני בני אדם ביותר מ-60 מדינות שמייצרות קפה. 2. פולי הקפה הם בכלל לא פולים למרות השם שהשתרש, מה שאנחנו מכנים "פולי קפה" הם למעשה הזרעים של פרי צמח הקפה. הפרי מזכיר במראהו דובדבן קטן, ובתוכו נמצאים בדרך כלל שני זרעים - אותם מוציאים, מעבדים, מייבשים וקולים עד שהם הופכים לפולים החומים והמוכרים. 3. לפי האגדה, עזים גילו את הקפה אחת האגדות המפורסמות ביותר על גילוי הקפה מספרת על רועה עזים אתיופי בשם קאלדי. לפי הסיפור, הוא הבחין שהעזים שלו נעשו אנרגטיות במיוחד לאחר שאכלו פירות אדומים מעץ מסוים. הסיפור אמנם לא הוכח היסטורית, אבל הפך לאחת האגדות המזוהות ביותר עם מקורו של הקפה.

קפה ( צילום: Shutterstock )

4. רובוסטה יכולה להכיל פי שניים קפאין מערביקה

שני סוגי הקפה המרכזיים בעולם הם ערביקה ורובוסטה. ערביקה נחשבת בדרך כלל לעדינה ומתוקה יותר, בעוד שרובוסטה בעלת טעם חזק ומריר יותר - ויש בה בערך פי שניים קפאין. ערביקה מהווה את החלק הגדול יותר מייצור הקפה העולמי.

5. אספרסו לא בהכרח ייתן לכם יותר קפאין

אספרסו מרגיש הרבה יותר חזק, אבל זה לא אומר שבמנה אחת יש יותר קפאין מאשר בכל כוס קפה אחרת. הוא פשוט מרוכז מאוד. בגלל שכוס קפה פילטר גדולה מכילה הרבה יותר משקה ממנת אספרסו קטנה, היא יכולה לספק בסך הכול יותר קפאין.

6. ברזיל היא ענקית הקפה של העולם

אם חשבתם מיד על איטליה כששמעתם "קפה", כדאי להסתכל דווקא לכיוון דרום אמריקה. ברזיל ניצבת בראש המדינות המייצרות קפה בעולם, בעוד וייטנאם היא שחקנית מרכזית נוספת - ובולטת במיוחד בייצור רובוסטה.

7. פעם ניסו לאסור על אנשים לשתות קפה

היום קשה לדמיין עולם שבו קפה הוא משקה בעייתי, אבל לאורך ההיסטוריה נעשו ניסיונות להגביל ואף לאסור אותו. בתי הקפה הפכו למקומות מפגש שבהם אנשים החליפו מידע ורעיונות, ולפעמים הדבר עורר חשש בקרב השלטונות.

קפה ( צילום: Shutterstock )

8. הקפה שלכם מתחיל את הדרך שלו בצבע אחר לגמרי

לפני הקלייה, פולי הקפה אינם חומים כפי שאנחנו מכירים אותם. הזרעים שעוברים את תהליך העיבוד והייבוש הם בעלי גוון ירקרק. רק במהלך הקלייה הם משנים את צבעם, הארומה שלהם מתפתחת ונוצרים הטעמים שאנחנו מזהים עם קפה.

9. יום הקפה הבינלאומי הרשמי קיים רק מאז 2015

המשקה אמנם עתיק, אבל החג הבינלאומי שלו דווקא צעיר. יום הקפה הבינלאומי הרשמי הראשון התקיים ב-1 באוקטובר 2015 במילאנו, לאחר החלטה של ארגון הקפה הבינלאומי. עוד קודם לכן מדינות שונות כבר קיימו "ימי קפה" לאומיים משלהן.

10. ולא כולם חוגגים את הקפה באותו יום

למרות ש-1 באוקטובר הוא התאריך הבינלאומי הרשמי, ברחבי העולם קיימים גם ימי קפה לאומיים בתאריכים שונים. בברזיל, קולומביה, פרו, ארצות הברית ומדינות נוספות התפתחו לאורך השנים מסורות ותאריכים מקומיים משלהן.