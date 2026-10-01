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מתכון לחג

לכבוד שמחת תורה: פרגיות ממולאות באורז ופיסטוקים

פרגיות ממולאות באורז, עשבי תיבול ופיסטוקים ברוטב מתקתק ומקורמל - מנה חגיגית, מרשימה וקלה להכנה שמתאימה במיוחד לשולחן שמחת תורה

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פרגיות ממולאות (צילום: AI)

מחפשים מנה חגיגית לשמחת תורה שתיראה מושקעת על השולחן, אבל לא תדרוש מכם לבלות שעות במטבח? הפרגיות הממולאות האלה הן בדיוק מה שצריך: עסיסיות, זהובות ומלאות באורז מתובל, עשבי תיבול ופיסטוקים, עם רוטב מתוק.

מצרכים

לפרגיות:

  • 8 נתחי פרגית פתוחים
  • 1 כוס אורז מבושל
  • 1 בצל קטן, קצוץ
  • חופן פטרוזיליה קצוצה
  • חצי כוס פיסטוקים או שקדים קצוצים
  • 2 כפות שמן זית
  • חצי כפית בהרט
  • חצי כפית פפריקה מתוקה
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם

לרוטב:

  • 3 כפות סילאן
  • 2 כפות שמן זית
  • 2 כפות רוטב סויה
  • כף מיץ לימון
  • 2 שיני שום כתושות

אופן ההכנה

  1. מחממים מעט שמן במחבת ומטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים לקערה עם האורז המבושל, הפטרוזיליה והפיסטוקים ומתבלים בבהרט, מלח ופלפל.
  2. פורסים את נתחי הפרגית על משטח עבודה, מניחים במרכז כל נתח כף או שתיים מהמילוי ומגלגלים בעדינות. מסדרים בתבנית כשהחיבור כלפי מטה.
  3. מערבבים בקערה את הסילאן, שמן הזית, הסויה, מיץ הלימון והשום. יוצקים מעל הפרגיות ומברישים אותן היטב מכל הצדדים.
  4. מכסים את התבנית ואופים בתנור שחומם מראש ל-190 מעלות במשך כ-30 דקות. מסירים את הכיסוי וממשיכים לאפות עוד 15-20 דקות, עד שהפרגיות שחומות והרוטב מצטמצם ומתקרמל.
  5. לפני ההגשה מפזרים מעט פיסטוקים קצוצים ופטרוזיליה טרייה ומגישים חם.

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