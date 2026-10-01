לכבוד שמחת תורה: פרגיות ממולאות באורז ופיסטוקים

מחפשים מנה חגיגית לשמחת תורה שתיראה מושקעת על השולחן, אבל לא תדרוש מכם לבלות שעות במטבח? הפרגיות הממולאות האלה הן בדיוק מה שצריך: עסיסיות, זהובות ומלאות באורז מתובל, עשבי תיבול ופיסטוקים, עם רוטב מתוק.
מצרכים
לפרגיות:
- 8 נתחי פרגית פתוחים
- 1 כוס אורז מבושל
- 1 בצל קטן, קצוץ
- חופן פטרוזיליה קצוצה
- חצי כוס פיסטוקים או שקדים קצוצים
- 2 כפות שמן זית
- חצי כפית בהרט
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
לרוטב:
- 3 כפות סילאן
- 2 כפות שמן זית
- 2 כפות רוטב סויה
- כף מיץ לימון
- 2 שיני שום כתושות
אופן ההכנה
- מחממים מעט שמן במחבת ומטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים לקערה עם האורז המבושל, הפטרוזיליה והפיסטוקים ומתבלים בבהרט, מלח ופלפל.
- פורסים את נתחי הפרגית על משטח עבודה, מניחים במרכז כל נתח כף או שתיים מהמילוי ומגלגלים בעדינות. מסדרים בתבנית כשהחיבור כלפי מטה.
- מערבבים בקערה את הסילאן, שמן הזית, הסויה, מיץ הלימון והשום. יוצקים מעל הפרגיות ומברישים אותן היטב מכל הצדדים.
- מכסים את התבנית ואופים בתנור שחומם מראש ל-190 מעלות במשך כ-30 דקות. מסירים את הכיסוי וממשיכים לאפות עוד 15-20 דקות, עד שהפרגיות שחומות והרוטב מצטמצם ומתקרמל.
- לפני ההגשה מפזרים מעט פיסטוקים קצוצים ופטרוזיליה טרייה ומגישים חם.