לכבוד שמחת תורה: פרגיות ממולאות באורז ופיסטוקים

פרגיות ממולאות ( צילום: AI )

מחפשים מנה חגיגית לשמחת תורה שתיראה מושקעת על השולחן, אבל לא תדרוש מכם לבלות שעות במטבח? הפרגיות הממולאות האלה הן בדיוק מה שצריך: עסיסיות, זהובות ומלאות באורז מתובל, עשבי תיבול ופיסטוקים, עם רוטב מתוק.