אבישי גרינצייג מאשים: טלי גוטליב עוזרת לאבו שחאדה

כתב המשפט אבישי גרינצייג, תקף היום (חמישי) את חברת הכנסת טלי גוטליב, לאחר שהאחרונה הפריעה במהלך הדיון שוב ושוב לשופטים.

גוטליב קראה קריאות נגד שחאדה, וקטעה את השופטים שניסו להטיח בו האשמות בנוגע לפוסט שכתב שחאדה ב-8 באוקטובר.

גרינצייג כתב: ״גוטליב ממשיכה להזיק לשופטים לקטול את אבו שחאדה״.

העיתונאי איתמר לוין כתב: ״‏טלי גוטליב משתוללת כדרכה בדיון על אבו-שחאדה, והפעם היא עושה זאת משולחן המייצגים. אחמד טיבי, היושב מאחוריה, כינה זאת "טרור אקוסטי" והנשיא עמית אימץ את הביטוי״.