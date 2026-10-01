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משפט ופלילים

אבישי גרינצייג מאשים: טלי גוטליב עוזרת לאבו שחאדה

חברת הכנסת טלי גוטליב, התפרצה בדיון על הדחת סמי אבו שחאדה שוב ושוב, השופטים ביקשו ממנה להפסיק אז היא לא עצרה. כתב המשפט גרינצייג טען כי היא מונעת מהשופטים להטיח עובדות בשחאדה

11 תגובות
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טלי גוטליב (צילום: אבשלום ששוני)

כתב המשפט אבישי גרינצייג, תקף היום (חמישי) את חברת הכנסת טלי גוטליב, לאחר שהאחרונה הפריעה במהלך הדיון שוב ושוב לשופטים.

גוטליב קראה קריאות נגד שחאדה, וקטעה את השופטים שניסו להטיח בו האשמות בנוגע לפוסט שכתב שחאדה ב-8 באוקטובר.

גרינצייג כתב: ״גוטליב ממשיכה להזיק לשופטים לקטול את אבו שחאדה״.

העיתונאי איתמר לוין כתב: ״‏טלי גוטליב משתוללת כדרכה בדיון על אבו-שחאדה, והפעם היא עושה זאת משולחן המייצגים. אחמד טיבי, היושב מאחוריה, כינה זאת "טרור אקוסטי" והנשיא עמית אימץ את הביטוי״.

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לימור הלוחמת
לפני 52 דקות

גוטליב לא עוזרת לשום אבו שחאדה היא פשוט שורפת את המדינה ואת בית המשפט מול הפנים שלנו!!!!
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