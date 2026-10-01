יוצרת התוכן משתפת: "לעבור היריון לבד זה הדבר הכי מחשל שעשיתי"

יוצרת התוכן אנגל ברנס, שנמצאת בחודש מתקדם להריונה, שיתפה בתקופה האחרונה כי היא ובעלה יובל אינם מתגוררים יחד בשלב זה, לאחר שלדבריה משהו בזוגיות אחרי החתונה לא עבד. כעת היא מדברת בכנות על המציאות החדשה שלה ועל ההתמודדות עם היריון כשהיא חיה לבדה.

"לעבור היריון לבד, וזה מבחירה שלי, לא משנה הנסיבות, מה, כמה ולמה, זה לא רלוונטי, זה הדבר הכי מחשל שעשיתי בחיים שלי", סיפרה ברנס בסטורי שהעלתה.

לדבריה, דווקא בתקופה שבה היא מרגישה צורך להישען יותר על אחרים, היא מוצאת את עצמה מתמודדת עם רוב הדברים בעצמה. "בהיריון בא לך להיות חלשה, בא לך שידאגו לך, ואני לא יכולה, לפחות כמעט אף פעם, כי רוב הזמן אני לבד".

"אם אני לא אדאג לעצמי - לא תמיד יוכלו לדאוג לי"

ברנס סיפרה כי ההתמודדות מורגשת גם בדברים היומיומיים ביותר. "אם אני לא אדאג לעצמי לאוכל, אז לא תמיד יוכלו לדאוג לי. אמא שלי יכולה להכין לי, אבל אני צריכה לנסוע, או לא תמיד יכולה להביא לי, אבל אני צריכה לדאוג לעצמי".

גם השיפוץ והמעבר לבית החדש מאלצים אותה, לדבריה, לעשות דברים שלא דמיינה שתעשה בשלב מתקדם כל כך של ההיריון. "אם זה עם השיפוץ של הבית, שצריך להזיז פה דברים, ולא בא לי לבקש מאף אחד, לא בא לי לבקש טובות - אז אני מזיזה לבד ואני מתמודדת לבד".

"אלה דברים שלא חשבתי שאני אעשה בחיים ואני עושה אותם", הוסיפה. "לקום בשבע בבוקר, להתחיל להזיז פה ארגזים כי יש את הפינוי, או לעשות כל מיני דברים שלאו דווקא הייתי עושה. כאילו, מה קשור?"