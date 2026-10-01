בעקבות גבורתה במטוס: טלי מנס תומלץ לקבלת אות הנשיא

התפתחות נוספת בעקבות האירוע בטיסה מדובאי: נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח היום (חמישי) עם טלי מנס, רעייתו של צביקה מנס, והודיע לה כי בכוונתו לצרף גם את שמה להמלצה לקבלת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".

השיחה התקיימה בהמשך להודעת בית הנשיא על ארבעת הישראלים שפעלו במהלך האירוע, ולאחר שהתקבלו עדויות נוספות בנוגע למה שהתרחש ברגעים הקריטיים בטיסה. מהעדויות, כך נמסר מבית הנשיא, עלה כי גם לטלי היה תפקיד משמעותי בהתמודדות עם האירוע ובהצלת נוסעי המטוס.

לפי העדויות שהתקבלו, כאשר טלי שמעה את האלימות וההמולה מכיוון תא הטייס, היא הייתה הראשונה שהתריעה בפני הנוסעים על המתרחש וקראה לעזרה. בעקבות הקריאה נחלצו נוסעים לסייע ולהשתלט על המפגע.

גם לאחר נטרולו המשיכה טלי לפעול. על פי בית הנשיא, היא קראה לטייסים שהיו בחלקו האחורי של המטוס להגיע לתא הטייס ולסייע בהשבת השליטה במטוס.

"טלי, ככל שאנחנו לומדים יותר על מה שהתרחש באותם רגעים דרמטיים, מתברר עד כמה היית חלק משמעותי בהצלת חייהם של נוסעי המטוס", אמר לה הנשיא הרצוג בשיחה.

עוד הוסיף: "את שמעת שמשהו נורא מתרחש, הבנת מיד את גודל הסכנה, התרעת, הזעקת עזרה ולא חדלת לפעול גם לאחר נטרול המפגע. התושייה, האחריות וקור הרוח שגילית ברגעים של סכנת חיים הם גבורה אזרחית במלוא מובן המילה".

הרצוג בישר לה: "את גיבורה, טלי, ואני גאה בך ומודה לך בשם מדינת ישראל. בכוונתי להמליץ לוועדה המייעצת להעניק גם לך את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".

כאמור, נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח קודם לכן עם ארבעת הישראלים שגילו גבורה במהלך האירוע הביטחוני בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן, והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" עבור פועלם. כעת, בעקבות העדויות הנוספות שהתקבלו על חלקה של טלי מנס באירוע, הודיע הרצוג כי בכוונתו לצרף גם אותה להמלצה.