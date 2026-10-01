בפעם הראשונה בקריירה: לירן דנינו משנה כיוון

מי שהיה בהופעה של לירן דנינו כבר יודע שאצלו קשה לצפות לערב רגוע. הזמר רץ על הבמה, קופץ, משתטח, עושה צחוקים עם הקהל - ולפעמים גם מצליח להפיל איתו את אחד הנגנים. עכשיו כל האקשן הזה מגיע לבמה הרבה יותר קטנה וצפופה.

אחרי ההופעות הגדולות של החודשים האחרונים, בהן גם מופעי "מאירים בסליחות" ושני מופעים בהיכל מנורה, דנינו יעשה ב-29 בנובמבר משהו שעדיין לא עשה בקריירה: יופיע לראשונה במועדון הבארבי בתל אביב.

ממנורה לבארבי

המעבר לבארבי מסקרן במיוחד במקרה של דנינו. בשנים האחרונות ההופעות שלו הפכו לאנרגטיות במיוחד, כשהוא לא נשאר יותר מדי זמן במקום אחד - רץ מצד לצד, קופץ, יורד אל הקהל ולא פעם מספק גם רגעים קורעים ולא מתוכננים על הבמה.

במופע "מאירים" האחרון, למשל, הוא שוב הפגין את אותה אנרגיה שמזוהה איתו והפך את הבמה למגרש המשחקים הפרטי שלו. הפעם, במקום במה ענקית מול אלפי אנשים, הוא יצטרך להכניס את כל זה לתוך הבארבי.

אל המופע יגיע דנינו יחד עם הלהקה שלו, עם הלהיטים המוכרים בעיבודים חדשים, ולפי ההפקה צפויים גם אורחים שטרם נחשפו. המופע יתקיים ב-29 בנובמבר - ורק נקווה שהנגנים מגיעים מוכנים.