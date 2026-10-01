20 כדורים לעבר הבית: התפתחות בפרשת הירי של ריהאנה

ריהאנה ( (צילום: שאטרסטוק/ lev radin) )

חודשים לאחר הירי לעבר ביתם של ריהאנה ובן זוגה רוקי בלוס אנג'לס, נרשמת התפתחות משמעותית בפרשה: החשודה בירי, איוונה ליסט אורטיז, נמצאה כשירה לעמוד למשפט - ובמקביל נחשף כתב האישום החמור נגדה, הכולל 14 סעיפי פשע, בהם ניסיון רצח.

אורטיז, בת 36 מפלורידה, כפרה באישומים נגדה. אם תורשע, היא עלולה לעמוד בפני מאסר עולם. 14 אישומים - ובהם ניסיון רצח כתב האישום, שנחשף השבוע לאחר שהוגש על ידי חבר מושבעים גדול בלוס אנג'לס, כולל סעיף אחד של ניסיון רצח, עשרה סעיפים של תקיפה באמצעות נשק ושלושה סעיפים הקשורים לירי לעבר מבנה או כלי מאוכלס. ההתפתחות מגיעה לאחר שבחודשים האחרונים התעכב ההליך המשפטי בעקבות שאלות בנוגע לכשירותה של אורטיז לעמוד למשפט. לאחר שעברה הערכות פסיכיאטריות, קבע שופט כי היא כשירה להבין את ההליך המשפטי ולהתמודד עם האישומים נגדה.

ריהאנה ( DFree / Shutterstock )

20 כדורים - כשהמשפחה הייתה במקום

לצד ההתפתחות המשפטית, נחשפים כעת פרטים נוספים על האירוע שהתרחש ב-8 במרץ. לפי הרשויות, אורטיז נסעה מפלורידה ללוס אנג'לס והגיעה לאזור ביתם של ריהאנה ורוקי בשעות היום. על פי החשד, היא פתחה באש באמצעות רובה וירתה לפחות 20 כדורים לעבר הנכס.

בזמן הירי ריהאנה ורוקי שהו בתוך קרוואן שחנה במקום ונפגע מהכדורים. שלושת ילדיהם והמטפלת שלהם שהו בחדר הילדים, שגם הקיר החיצוני שלו נפגע.

קליעים נוספים פגעו בשער הכניסה, בגדר, באזור הפטיו ובחלקים נוספים של הנכס. למרות הירי הכבד, איש מהנוכחים לא נפגע.

נעצרה זמן קצר לאחר הירי

אורטיז נעצרה באותו היום באזור שרמן אוקס, במרחק של מספר קילומטרים מביתם של בני הזוג. לפי הדיווחים, לפני האירוע הופיעו ברשתות החברתיות שלה פרסומים שבהם הוזכרה ריהאנה, אך המניע המדויק לירי עדיין אינו ברור ולא ידוע על קשר אישי קודם בין השתיים.

ריהאנה, אמה ואישה נוספת שהייתה באזור בזמן האירוע אף מסרו עדות במסגרת ההליך בפני חבר המושבעים הגדול.

אורטיז מוחזקת בערבות של כ-2.6 מיליון דולר, והדיון הבא בעניינה צפוי להתקיים בסוף אוקטובר. כעת, לאחר שנקבע כי היא כשירה לעמוד למשפט וכתב האישום נגדה נחשף, הפרשה שהחלה בירי לעבר ביתה של אחת הזמרות המפורסמות בעולם עוברת לשלב המשפטי הבא.