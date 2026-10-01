וואו: הפרט המפתיע שלא ידעתם על יצחק עמית

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הקריא היום (חמישי) בערבית שוטפת את הפוסט של סמי אבו שחאדה, בדיון בנוגע להדחתו מהכנסת.

עמית שירת בצה"ל כקצין תרגום מערבית. בנוסף במהלך הדיון, השופטים אימתו את שחאדה בנוגע לפוסט שכתב ובו הוא הילל מחבלים, וכינה אותם שהידים צדיקים. אבו שחאדה ניסה לתרץ עצמו ולהסביר כי בערבית זה נשמע אחרת.

אלא שעמית קטע אותו ואמר לו: "אני מכיר את המילה הזו, היא מהקוראן ופירושה צדיקים, זו המשמעות שלה".

אב ושחאדה הוסיף ואמר: "התכוונתי בכללי שאני מתנגד לתרבות החיסולים".