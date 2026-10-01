וואו: הפרט המפתיע שלא ידעתם על יצחק עמית

נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, הקריא היום (חמישי) בערבית שוטפת את הפוסט של סמי אבו שחאדה, בדיון בנוגע להדחתו מהכנסת.
עמית שירת בצה"ל כקצין תרגום מערבית. בנוסף במהלך הדיון, השופטים אימתו את שחאדה בנוגע לפוסט שכתב ובו הוא הילל מחבלים, וכינה אותם שהידים צדיקים. אבו שחאדה ניסה לתרץ עצמו ולהסביר כי בערבית זה נשמע אחרת.
אלא שעמית קטע אותו ואמר לו: "אני מכיר את המילה הזו, היא מהקוראן ופירושה צדיקים, זו המשמעות שלה".
אב ושחאדה הוסיף ואמר: "התכוונתי בכללי שאני מתנגד לתרבות החיסולים".
בנוסף, השופט אלכס שטיין פפנה לאבו שחאדה ואמר לו: יש לך הרבה מאוד פרסומים באנגלית. אולי תראה לי מאמר אחד בו כתבת באנגלית שחמאס הוא ארגון טרור.
אבו שחאדה השיב: אין מאמר כזה, זה לא הסגנון שלי.
אין שום פרט מפתיע בסיפור הזה, הציבור הראוי שמקריב את חייו דורש צדק ואכיפה! לא ייתכן שמסיתים יקבלו הבנה והנחות בבית המשפט