דובר צה"ל לשעבר מודה: "אני לא שמאל"

דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו, תקף היום (חמישי) את ראש הממשלה נתניהו לקראת הבחירות הקרובות.

‏בדבריו כתב בניהו: "נתניהו מתייצב לבחירות עם ארגז כלים שחוק של זריעת בהלה, הפחדה, התרעות , השרדות וסכנה קיומית לישראל. התגובה של אייזנקוט וחבריו לגוש מול הספינים של נתניהו ויועציו על ״הקמת מדינה פלשתינאית״, ״ממשלה עם עבאס״, ״יאיר גולן כשר ביטחון פנים״ וכו צריכה להיות אחת יחידה וחדה: ״נעשה ביחד הכל , כולל הכל במסגרת החוק כדי להעביר את הממשלה הרעה הזו ממקומה. את הכל״".

ארגון תורת לחימה תקף את בניהו וטען: "כשהרב דרוקמן כתב שצריך לעשות הכל כדי שהממשלה לא תקום, התקשורת ביקשה ממנו הבהרה שהוא לא קורה להסתה.

‏כשאבי בניהו אומר שצריך לעשות הכל כדי למנוע את הקמת הממשלה, זה עובר בשקט. זכרו- אסור לקבל הטפות מוסר מהשמאל. אף פעם".

בניהו השיב ואמר: "‏אני לא שמאל. אני תינוק שנשבה. בן לעולים מסוריה בדרום תל אביב שנשלח בנערותו לקיבוץ ושם עבר שטיפת מוח ובהמשך כשהשלים ״חינוך מחדש״ הושתל ע״י התנועה הקבוצית, מפ״ם ופטרוניה הסוייבטים וקרן וקסנר לפיקוד על גלי צה״ל דרך שר הביטחון פואר והרמטכ״ל מופז שגם הם היו תינוקות שנישבו. ככה התגלגלתי".