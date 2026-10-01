מעבר מפתיע: עיתונאי i24NEWS עובר למתחרים

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שינויים במפת התקשורת: עיתונאי i24NEWS ברק בטש הודיע על הצטרפותו לצוות הכתבים של ערוץ 16 החדש, במסגרתו ישמש ככתב המדיני של הערוץ. בהודעה שפרסם שיתף בטש בתחושותיו לקראת התפקיד החדש והאתגרים העומדים בפתחו: "נרגש להודיע על הצטרפותי ככתב המדיני של ערוץ 16. המלאכה מרובה והתקופה בהחלט עמוסה בשלל כותרות, מקווה שאצליח להביא לכאן את התמונה המדויקת ביותר והנאמנה ביותר לאמת, בראש ובראשונה עבורכם הצופים והקוראים".

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בטש התייחס בדבריו גם למצב התקשורת בישראל ולבשורה אותה מנסה להביא גוף השידור החדש. "זה לא סוד שהתקשורת הישראלית חווה תקופה של שינויים משמעותיים, ואני שמח לקחת חלק בערוץ 16 החדש שמנסה לייצר טלוויזיה מעט שונה מזו שהתרגלנו אליה בשנים האחרונות, ובע״ה נצליח במשימה," סיכם והזמין את הציבור לעקוב אחר דיווחיו.