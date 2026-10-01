יובל מעתוק חושפת: "הוא ראה אותי נאנסת - ולא עצר את זה"

יובל מעתוק ( (באדיבות רשת 13) )

זוכת "האח הגדול" יובל מעתוק חושפת היום (חמישי) פרט מטלטל נוסף מהאונס שעברה: לדבריה, אדם שהיה במקום בזמן המעשה, חברו הטוב של מי שלטענתה אנס אותה, ראה את המתרחש - ולא עשה דבר. כעת היא מספרת כי לפני כשבועיים ישבה מול אותו אדם בתחנת המשטרה ואמרה לו את כל מה שנשאה איתה מאז אותו לילה.

"לפני שבועיים ישבתי מול אדם שהיה שם, אדם שראה מה קרה לי באותו הלילה", כתבה מעתוק בסטורי שפרסמה. "ישב במרחק של מטר ממני, הסתכל עליי ולא עצר את זה. ראה אותי נאנסת באכזריות על ידי החבר הטוב שלו ולא עשה דבר".

יובל מעתוק חושפת ( צילום: אינסטגרם )

"הסתכלתי לו בתוך העיניים"

מעתוק סיפרה על המפגש הקשה בתחנת המשטרה ועל הרגע שבו התעמתה איתו: "ישבתי מולו במשטרה, הסתכלתי לו בתוך העיניים ואמרתי את כל מה שישב לי בלב כל כך הרבה זמן".

לדבריה, לצד הקושי, המפגש העניק לה גם תחושה אחרת: "זה היה מאוד קשה, אבל בתוך כל הכאב הזה גם היה משהו שלא הרגשתי במשך שנים - וזה כוח".

כבר בינואר 2025 פורסם כי במסגרת חקירת התלונה עלה גם עניינו של אדם נוסף, שלטענת מעתוק נכח במקום בזמן המעשה. אז ביקשה עורכת דינה לחקור אותו, בטענה שהיה עד למתרחש ולא מנע אותו.

שנתיים מאז שהתלוננה

הסטורי של מעתוק פורסם בדיוק שנתיים לאחר היום שבו אזרה אומץ והגישה תלונה במשטרה. בספטמבר 2024 חשפה לראשונה בפומבי כי עברה אונס וסיפרה על הקושי שליווה אותה בדרך להגשת התלונה.

"היום לפני שנתיים אזרתי אומץ והתלוננתי. אמרתי בקול: נאנסתי", כתבה כעת. "תעצרו רגע על המילה הזאת. מאחוריה יש בן אדם שצריך להמשיך לחיות עם משהו שאף פעם לא בחר שיקרה לו".

מעתוק הסבירה כי החליטה לשתף שוב את סיפורה כדי להגיע לנפגעים ולנפגעות שעדיין מתמודדים עם הדברים לבדם. "אולי אפילו האנשים הכי קרובים אליהם" אינם יודעים מה עברו, כתבה, והוסיפה כי אם הדברים שלה יגרמו אפילו לאדם אחד להרגיש פחות לבד - מבחינתה יש לכך משמעות.

"גם אני פחדתי"

מעתוק הודתה כי במשך זמן רב פחדה לדבר: "פחדתי שלא יאמינו לי, פחדתי שיפוטו אותי, פחדתי מהשאלות, מהמבטים ומהתגובות".

לסיום פנתה ישירות לנפגעים ולנפגעות שעדיין חוששים להתלונן: "גם אני פחדתי, אבל אני רוצה שתדעו שיש בכם כוח שאתם אולי עדיין לא יודעים שקיים".

"אני לא יכולה לשכוח את מה שקרה לי", סיכמה, "אבל אני יכולה להשתמש בקול שלי כדי שמישהו אחר לא יישאר לבד עם מה שקרה לו - וזו השליחות שלי".