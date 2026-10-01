התראה מטאורולוגית בישראל: חשש ממשי בשעות הקרובות

( אילוסטרציה AI )

השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה בחופי הים התיכון, בשל תנאי ים גבוהים ומסוכנים לרחצה התקפים החל מהשעה 10:00 הבוקר (חמישי) ועד לשעה 22:00 בלילה.

מצב הים הוגדר כגלי, כאשר גובה הגל הסיגניפיקנטי צפוי לנוע בין 70 ל-110 ס"מ, ולא צפוי שינוי משמעותי בתנאים במהלך שעות היום. בשירות המטאורולוגי מזהירים כי תנאים אלו טומנים בחובם סכנת טביעה ממשית כתוצאה מגלים גבוהים, סחף וזרמים חזקים העלולים לסחוב את הרוחצים ללב ים. כמו כן, קיים חשש לפציעות בשל גלים נשברים, סלעים ואבנים במים, וכן פגיעה מסכנת סחיפה באזורים רדודים.

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הציבור נקרא לנקוט משנה זהירות ולהישמע להנחיות הבטיחות המחייבות: לרחוץ אך ורק בחופים מוכרזים ובאזורים המותרים תחת השגחת מצילים, להימנע לחלוטין מעמידה על מזחים ושוברי גלים, ולהתרחק משחייה בקרבתם בשל סכנת הזרמים והמערבולות האופייניות לאזורים אלו.