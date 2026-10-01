שופט עליון ראשון תומך בפסילת אבו שחאדה

שופט בג"ץ אלכס שטיין, חשף היום (חמישי) את דעתו במהל הדיון, בנוגע לשאלה האם בג"ץ יאשר את פסילת סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת בבחירות הקרובות.

עורך הדין יונתן ברמן, בא כוחה של היועמ"שית, הסביר מדוע לטענתו יש לפסול את שחאדה. השופט אלכס שטיין פנה אליו ואמר לו: "העמדה שלי מאוד דומה לעמדך", וכך למעשה חשף כי הוא בעד פסילת שחאדה.

עוד אמר שטיין: אני מבין מהמאמר של אבו שחאדה שהוא מעודד טרור מהסוג של 7.10. וזה מה שהוא באמת, כי זה מה שאמר באופן ספונטני

נזכיר כי בג"ץ דן בהרכב מורחב של 9 שופטים.

היועצת המשפטית לממשלה, מסרה את חוות דעתה לבג״ץ וטענה כי יש לפסול את שחאדה. נזכיר כי הדרישה לפסילתו הגיעה מטעם מפלגת עוצמה יהודית, בעקבות אמירות קשות של שחאדה במאמר שפרסם אחרי ה-7 באוקטובר.