הערכה: זו תהיה החלטת בג"ץ בעניין סמי אבו שחאדה

שופטי בג"ץ דנים היום (חמישי) בעניין פסילתו של סמי אבו שחאדה מריצה לכנסת בבחירות הבאות.

כתבת המשפט של כאן 11, שלי טפיירו, התייחסה לכך וכתבה: "תשעה שופטים בראשותו של הנשיא עמית יכריעו נגד המשנה שלו סולברג, מוזמנים להמר על התוצאה מי יצביע בעד/נגד. אגב השופטת ברק ארז מגלה כבר כעת חוסר סבלנות לטיעונים נגד שחאדה".

נזכיר כי יו"ר ועדת הבחירות, המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, אמר באופן חריג בדיון בעניין הפסילה, כי דבריו של שחאדה לא הניחו את דעתו ובשל חומרת הדברים, הוא ישתתף בעצמו בהצבעה.

מנגד, השופט אלכס שטיין פנה אל מייצג עמדת היועמ"שית, שטענה כי יש לפסול את שחאדה, ואמר לו כי עמדתו קרובה מאוד לעמדת היועמ"שית.