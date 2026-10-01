העליון התיר לפרסם את שמו של קמ"ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר 

בית המשפט העליון אישר היום (חמישי) לפרסם את שמו של קמ״ן אוגדת עזה ב-7 באוקטובר - סא״ל אריה עמידרור. הוא בנו של אלוף במיל׳ יעקב עמידרור, לשעבר ראש המל"ל.

נשיא העליון יצחק עמית קבע כי ״האינטרס הציבורי (לפרסום שמו) פורס אברותיו הן על העתירה והן על שמו של המערער, כמי ששירת כקמ"ן אוגדת עזה, בזמן אירוע טראומטי בסדר גודל תנ"כי שפקד את ארצנו, וכמי שהמשיבים מבקשים להדיחו עקב טענתם לכשל מקצועי שלו״.

נזכיר כי לפני כשבועיים, צה"ל הודיע רשמית על התרת התחייבותו וסיום שירותו של סגן-אלוף א', ששימש כקצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך טבח 7 באוקטובר. ההחלטה התקבלה על ידי ראש אכ"א, לאחר שבחן את המלצות הוועדה המייעצת ואת חוות דעתו של סגן הרמטכ"ל.

כבר בנובמבר 2025 קבע הרמטכ"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, כי שורה של מפקדים בכירים נושאים באחריות פיקודית ישירה לאירועי השבעה באוקטובר וכי יש לנקוט נגדם צעדים פיקודיים. סגן-אלוף א', מתוקף תפקידו כקמ"ן האוגדה, נכלל ברשימה זו, ובעקבות זאת הוחלט להתניע הליך לסיום שירותו.

ההליך התעכב במשך מספר חודשים בשל טענות שהעלה הקצין ובקשותיו לדחות את התכנסות הוועדה בעניינו. במרץ 2026 אף עתר סא"ל א' לבית המשפט נגד התכנסות הוועדה, מה שהוביל להקפאת ההליכים זמנית ולהוצאת צו איסור פרסום על פרטי הפרשה.