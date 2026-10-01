ניצחון לסמוטריץ': סולברג בהחלטה כואבת לחבריו בבג"ץ

יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, דחה היום (חמישי) שתי עתירות נגד הסרטון שהציג דמויות בינה מלאכותית של בכירים במערכת המשפט – כי לא הוצגה בהם עילה משפטית לפסילת הסרטונים.

סיעת הציונות הדתית פרסמה סרטון שנוצר בבינה מלאכותית ובו הופיעו בו דמויות של נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, שופטת בית המשפט העליון דפנה ברק-ארז, והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, כאילו הם משתתפים בהפגנה נגד השר בצלאל סמוטריץ' ומפונים בכוח בידי שוטרים.

נגד הסרטון הוגשו שתי עתירות: לשכת עורכי הדין טענה שהסרטון מפר את האיסור על הפרעה למהלך התקין של הבחירות, משום שיש בו איום על גורמים בכירים במערכת האכיפה; מפלגת ישר לישראל עם איזנקוט טענה ששימוש בדמויות של עובדי ציבור בכירים מפר את האיסור על שימוש בנכסי ציבור בקשר עם תעמולת בחירות.

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע שספק אם הבכירים שנזכרו בסרטון חשים איום ממנו, ובכל מקרה לא ברור אם הסעיף חל בנסיבות העניין. עוד קבע ששימוש בדמות של עובד ציבור בכיר כדי להביע עליו ביקורת, אינו מפר את האיסור על שימוש בנכסי הציבור בקשר עם תעמולת בחירות.

בסוף דבריו הוסיף יו"ר ועדת הבחירות המרכזית: "הצפייה בסרטון מושא העתירה – לא הייתה קלה עליי בהיבט האישי, בשל הדמויות שנכללו בו, וטעמו הרע ומר – ואין כאן מקום להאריך. אולם, בעתירות שלפניי עליי לדון בהיבט המשפטי, ולא האישי. באין עילה – יעמוד הסרטון לדין הבוחר, ולא לדיני הבחירות".