3 שבועות אחרי הסערה: צה"ל בתגובה רשמית לסרט נז"א

יובל אברהם ורחל שור ( צילום מסך יוטיוב כאן 11 )

דובר צה"ל פרסם היום (חמישי) תגובה חריפה ומפורטת נגד הסרט 'נז"א', ואישים המופיעים בו, בטענה כי היצירה מציגה תמונה מעוותת, מטעה ולא-מציאותית של תהליך תכנון ותקיפת המטרות בצה"ל, תוך התבססות על טעויות עובדתיות מהותיות ומניפולציות.

בצה"ל מבהירים כי בניגוד לטענות בסרט, ההוראות המחייבות בצבא מבחינות באופן מפורש, גורף וברור בין מחבלים לבין אזרחים בלתי-מעורבים, אוסרות על כיוון תקיפה לעבר אזרחים ומחייבות לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בהם. כמו כן, הודגש כי צה"ל מעולם לא תכנן, אישר או ביצע תקיפה בעזה שבה היה צפוי כי ייהרגו 500 אזרחים או מספר המתקרב לכך. בנוגע לשימוש בטכנולוגיה, הבהירו בצבא כי בינה מלאכותית מעולם לא בחרה באופן עצמאי מטרות לתקיפה, וכי זיהוי המטרות נעשה על ידי קציני מודיעין מוסמכים בלבד, בעוד ההחלטות מתקבלות בידי מפקדים מבצעיים. בנוסף צוין כי מערכת "לבנדר" אינה מאגר של מטרות מאושרות לתקיפה, אלא מסד נתונים המסייע לחוקרי מודיעין, וכי אין פקודה המעניקה אישור אוטומטי לתקיפות המסכנות מספר קבוע מראש של אזרחים.

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בדובר צה"ל ציינו כי הטעויות הרבות בסרט נובעות מכך שהמרואיינים שירתו בתפקידים ראשוניים בלבד בחיל המודיעין ואינם מכירים את תהליך אישור התקיפות המבצעי, הכולל גורמי מקצוע, יועצים משפטיים ومפקדים. עוד צוין כי הסרט משמיט כליל את הקשר מתקפת 7 באוקטובר, את האסטרטגיה של חמאס להשתמש באוכלוסייה כמגן אנושי, ואת כלל המאמצים של צה"ל לצמצם פגיעה באזרחים.

בסיום התגובה נמסר כי צה"ל כפוף לדין הבינלאומי ומחויב לו, מתחקר תקלות ושגיאות בלחימה המורכבת, וכי יוצרי הסרט בחרו באופן חריג שלא להעביר את טענותיהם לתגובת צה"ל טרם הפרסום או לספק עותק ממנו לבדיקה.