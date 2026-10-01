המצטרף החדש לאיזנקוט: "אין סיכוי שתקום ממשלה כזאת"

איש החינוך והפעיל החברתי אליסף פרץ, המועמד ברשימת 'ישר' של גדי איזנקוט, הגיב ברשתות החברתיות לגולשים והתייחס לסערה הפוליטית ולחששות ממהלכים קואליציוניים עתידיים.

בתגובה שהעלה התייחס פרץ לשיח הטעון ברשתות וכתב: "לא חייבים להסכים על הכל. תזכור שאחרי הבחירות הכל יראה פה אחרת, כל הרעל הזה יעלם, יש מדינה לנהל פה".

פרץ הדף בדבריו את הטענות הנשמעות במערכת הפוליטית לגבי שיתוף פעולה עתידי עם הרשימות הערביות, והבהיר באופן חד-משמעי את עמדתו: "מפחידים את כולם על ממשלה עם מפלגות ערביות, כרגע אין שום סיכוי בעולם שזה קורה ואני לא מאמין שזה יקרה. את דעתי האישית כבר אמרתי ואני אעמוד בה".