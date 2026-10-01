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חדשות פוליטי מדיני

הח"כ מהליכוד מזהיר: זה מה שוינטר יעשה אחרי הבחירות

חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, התייחס למערכת הבחירות המתקרבת והעריך מה יעשה עופר וינטר, מיד אחרי הבחירות. בנוסף הוא אמר כי הוא יעשה הכל כדי שנתניהו יהיה ראש הממשלה הבא 

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וינטר (חיים גולדברג/פלאש90)

חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, התראיין היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' והתייחס למערכת הבחירות הקרובות.

בדבריו הוא אמר: "אני אעשה כל מה שאני רק יכול, כדי שראש הממשלה נתניהו ימשיך להיות ראש ממשלה, ושהליכוד ינצח את הבחירות האלו. אני מאוד מקווה שתקום פה ממשלה לאומית רחבה, שתתבסס על המחנה הלאומי".

עוד הוסיף שקלים: אני רציתי שוינטר יצטרף לליכוד, אני אומר בצער שהצבעה עבורו זה דבר מסוכן. זו מפלגה שתתפרק זמן קצר אחרי הבחירות. הערכה היא שוינטר יחבור לליברמן כדי לסחוט מאיזנקוט את ראשות הממשלה.

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מנחם
לפני 36 דקות

מה אתם תמימים, אתם לא רואים שוינטר ודרעי מפילים את הימין?!
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