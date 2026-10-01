אלי שרעבי: "ציפיתי שמישהו יעדכן אותי על זה"

( Avshalom Sassoni / Flash90 )

"זה פשוט עצוב. אין מילים לתאר את השנאה, הרוע והפילוג הזה שמישהו זרע שם, זה רע מאוד. מה לא עושים למען האינטרס הזה של אנחנו והם", כך אמר שורד השבי אלי שרעבי בראיון לרדיו 103FM, כשהוא יוצא להגנתה של שורדת השבי יוכבד ליפשיץ, שאיבדה את בעלה ב-7 באוקטובר וספגה בימים האחרונים גל ביקורות חריף.

דבריו של שרעבי הגיעו בתגובה למתקפות נגד ליפשיץ מצד איציק בונצל, אב שכול המשוריין בליכוד, ואבי שושן, פאנליסט ערוץ 14. "יוכבד אישה מדהימה. אני מאחל לה אריכות ימים ובריאות טובה. אני לא מאחל לאף ישראלי ליפול בידי האויב, זה פשוט גיהנום", הוסיף שרעבי. בהמשך הראיון התייחס שרעבי לטקס הלאומי לציון ה-7 באוקטובר ביוזמת המשפחות, אותו הוא צפוי להנחות. "יהיה שונה, מיוחד ומרגש. יהיה טקס זיכרון כמו שמגיע לעם ישראל, מאחד עם כל העם. האובדן כל כך גדול. אתה לא מחכה ליום מסוים, אתה חי אותו בכל יום, אבל טוב שיש יום כזה שכולם מתאחדים סביבו, החברים, המשפחה, עם ישראל בכלל. זה חשוב למשפחות וטוב שזוכרים את הנופלים", אמר.

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שרעבי מתח ביקורת חריפה על התעלמות המדינה מהאירוע ועל היעדר העדכונים מצדה. "אתה מצפה שהמדינה תיקח אחריות על הטקס הזה, להרים אותו בצורה הכי מכבדת והכי גדולה, ולצערי זה לא קורה ולכן המשפחות מתגייסות. אין לי מושג אם יש טקס של המדינה. איפה הוא קורה? אני משפחה שכולה, שורד שבי, הייתי מצפה שקצת יעדכנו אותי. יש טקס ב-7 באוקטובר, יהיו שם עשרות אלפי אנשים, עם ישראל כמו שיצא לרחובות והיה בכיכר החטופים בכל הזמן הזה שהיינו בשבי ותמך במשפחות שלנו, ולנו זה מחמם את הלב. יהיה טקס מרגש עם המון חומר לא פשוט לעיכול", שיתף.

בסיום דבריו קרא שורד השבי להקמת ועדת חקירה לאירועים, ברקע הדיווחים על ההתרעות שקיבל ראש הממשלה בנימין נתניהו: "צריך ועדת חקירה ממלכתית כמו אחרי כל מלחמה כדי שיבדקו, ילמדו, יחקרו ויסיקו מסקנות, אין יותר חשוב מזה".