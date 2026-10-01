ישראל זיו: "אני חושש מאוד"

( משה שי / פלאש90 )

אלוף (מיל') ישראל זיו, לשעבר ראש אגף מבצעים במטכ"ל, התייחס הבוקר (חמישי) בראיון לניסים משעל וענת דוידוב ברדיו 103fm לאירוע התעופתי החריג בטיסת פליי דובאי ולרמיזות שר הביטחון כלפי מעורבות איראנית. בדבריו תקף זיו בחריפות את שרי הממשלה ואת העומד בראשה, וטען כי הם פועלים ממניעים פוליטיים על חשבון ביטחון המדינה.

"זה חלום בלהות, כנראה המציאות סביבנו משתנה ואנחנו צריכים לחשוב על הביטחון של כולנו", אמר זיו בהתייחסו לאירוע הטרור בטיסה. בהמשך דבריו תקף זיו את ראש הממשלה ואת שר הביטחון על רקע הצהרותיהם האחרונות: "אני חושש מאוד שיש כוונת מכוון מאחורי הדברים. זו לא פעם ראשונה ששר הביטחון, במקום להרגיע ולהקנות לציבור תחושה של ביטחון, מחרחר מלחמה".

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לדברי זיו, הצעדים וההתבטאויות מונעים משיקולים פוליטיים לקראת יום הבוחר. "יש מגמה מצד הממשלה לייצר התלקחות לפני הבחירות משיקולים פוליטיים. זה מופע של עליבות מנהיגותית וקישוש של נקודות פוליטיות. זה מה שעם ישראל מקבל אחרי המלחמה הקשה הזו. אני חושב שאם האיראנים היו הולכים על מהלך כזה, היינו רואים משהו שהוא יותר דומה ל-11 בספטמבר", סיכם.