חיים רמון בטוח: הוא לא יהיה ראש ממשלה

( יונתן זינדל / פלאש90 )

השר לשעבר חיים רמון התייחס היום (חמישי) בראיון לרדיו 103FM למפה הפוליטית ולתרחישים הצפויים ביום שאחרי הבחירות הקרובות, והציג ניתוח נחרץ לגבי סיכוייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו להמשיך בתפקידו. בדבריו טען רמון כי המאבק הפוליטי הנוכחי כבר אינו נסוב על הרכבת קואליציה רחבה ויציבה בראשות נתניהו, אלא על זהות המנהיג שיוביל את התרחישים החלופיים. "העימות עכשיו הוא מי יהיה בראש ממשלת מיעוט או ממשלת מעבר", הבהיר רמון.

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בהמשך דבריו קבע השר לשעבר כי נתניהו אינו צפוי להישאר בתפקידו לאחר הבחירות. "הסיכוי של נתניהו שואף לאפס, לכן הוא לא יהיה ראש הממשלה לאחר הבחירות הקרובות", סיכם.