לאחר ניסיון התרסקות המטוס: נתניהו בהודאה חריגה

ראש הממשלה בנימין נתניהו, מסר היום (חמישי) שורת ראיונות ב-CNN ובפוקס ניוז והתייחס לניסיון הפיגוע אמש, בטיסת דובאי - ישראל.

בדבריו אמר נתניהו: ״מוקדם לומר אם אירן מעורבת בניסיון הפיגוע אתמול, נחקור, נרד לעומק העניין״. נתניהו הוסיף כי הוא מוסיף שהוא מעריך שטייס המשנה יועבר לידי האמירתים ואז ישראל תשולב בחקירה.

נתניהו הוסיף ואמר: ״לא היתה לנו התרעה על חטיפת מטוס״. נזכיר כי ראש הממשלה פגש אמש את הטסים ששבו בטיסה מסעודיה, לאחר שאחד הטייסים ניסה לרסק את המטוס על נוסעיו, טרם ברור היכן.

עוד חשף נתניהו: ״מסרנו לבריטים מידע מודיעיני שלפיו עומד להתרחש פיגוע בחסות איראן, וכמעט למחרת הם הטילו עלינו סנקציות. זה פשוט מטורף״.

נתניהו שוחח עם הנוסע שהצליח להשתלט על הטייס המחבל, ואף לייצב את המטוס, שכבר פנה בחדות כלפי מטה.