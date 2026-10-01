אחרי הדרמה במטוס: ההחלטה המפתיעה של הנשיא הרצוג

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם ארבעת הישראלים שגילו גבורה יוצאת דופן במהלך האירוע הביטחוני בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל – יניב חיון, ד״ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג׳ואן – והודיע להם כי בכוונתו להמליץ על הענקת "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית" עבור פועלם.

האירוע החל לאחר שאחד הטייסים דקר את הטייס השני והמטוס החל לאבד גובה במהירות. הקפטן ההודי, סמיט מצ'האר, נלחם במפגע ופתח את דלת תא הטייס, בעוד טלי מנס התריעה על המתרחש. בעקבות זאת, חיון, מנס ורג׳ואן זינקו במהירות, נכנסו לתא הטייס והשתלטו על התוקף תוך סיכון ממשי לחייהם, כאשר חיון אף ייצב את הגה המטוס. לאחר נטרול התוקף, העניק ד״ר מוסאייב טיפול רפואי מציל חיים לטייס שנפצע באורח קשה וסייע לייצוב מצבו עד לנחיתת החירום בסעודיה.

בשיחות שקיים עמם הביע הנשיא הרצוג הערכה עמוקה על התושייה והערבות ההדדית. "ברגעים שבהם חייהם של כל כך הרבה בני אדם היו נתונים בסכנה, פעלתם בלי להסס, באומץ לב, בתושייה ובערבות הדדית יוצאת דופן," אמר הנשיא. "סיכנתם את עצמכם כדי להציל אחרים ומנעתם אסון כבד. העולם כולו ראה היום את פניה היפות והאמיצות של החברה הישראלית. אני גאה בכם ומודה לכם בשם מדינת ישראל." הנשיא הוסיף תודה מיוחדת לקפטן סמיט מצ'האר על נחישותו שאיפשרה את הנטרול.

הנוסעים שיתפו את הנשיא ברגעים הדרמטיים. ד״ר שותא מוסאייב סיפר: "זה היה מקרה מאוד קשה, ובאמת ניצלנו. זו לא הייתה רק גבורה שלי, כל מי שהיה שם והתקרב לאזור תא הטייס היה חלק מזה. כולנו היינו גיבורים, כל הנוסעים היו גיבורים. תמכנו אחד בשני במטוס וגם כשהגענו לסעודיה, וטיפלנו אחד בשני כמו שצריך. זה מראה את החוזק שלנו כעם."