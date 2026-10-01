הקברניט חושף: זה הזמן שנותר למטוס להתרסק

"הנוסעים ועם ישראל עברו אתמול שרשרת של ניסים גלויים. הקברניט האמיץ, אותו קפטן סמית, פתח את הדלת. אם הוא לא היה פותח את הדלת, היינו באירוע אחר, היינו באירוע של טבח המוני של יהודים. אין לי ספק". כך אמר הבוקר (חמישי) קברניט אל על לשעבר, סא"ל במיל' עודד שפירא, בראיון לאבי רצון ברדיו גלי ישראל, בעקבות ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי.

בדבריו התייחס שפירא לחוסר האונים של צוות האוויר והנוסעים כאשר איום מתפתח מתוך תא הטייס עצמו. "כשיש לך גורם עוין בתוך הקוקפיט, אתה חסר אונים. אין לך מה לעשות כנגד הדבר הזה," הסביר שפירא.