המתקשרת מעריכה: זה ראש הממשלה הבא של ישראל

קלפי ( יונתן זינדל / פלאש90 )

המתקשרת עדן הודיה כהן, התייחסה בלייב ביטחוני לשאלה מי ינצח בבחירות הקרובות. בדבריה היא טענה כי ״יהיו בחירות צמודות מאוד, אך התחזית שלי ביבי לוקח את הבחירות הקרובות״.

עוד היא הוסיפה כי עופר וינטר בפוטנציאל רב לעבור את אחוז החסימה, יחד עם גיבוי ותמיכה שיכולים להתחזק לקראת הבחירות. בהמשך לניסיון ריסוק המטוס אמש, אמרה כהן כי היא חוזה צורך בזהירות מוגברת סביב אירועי טרור וניסיונות חטיפה, במיוחד סביב ילדים. היא הוסיפה כי היא רואה פעילות חשאית הקשורה להשבת חטופים; ולא בהכרח קשור לחטופי ה-7 באוקטובר.

עוד באותו נושא עמית סגל על הדרמה הביטחונית: ״נראה חמור ביותר״ חדשות סרוגים

בנוגע לעופר וינטר, נדגיש כי כעת האסטרטגיה של ראש הממשלה נתניהו, לתקוף אותו בחריפות, ולקרוא לו לפרוש משום שהוא מסכן את גוש הימין.

לעת עתה, וינטר טוען כי הוא ודאי עובר את אחוז החסימה, ולא מתכוון לפרוש מהמירוץ.