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חדשות פוליטי מדיני

רוני קובן נותר בהלם: בני גנץ חשף מי הציע לו שריון

יו"ר 'כחול לבן' בני גנץ, סיפר בראיון לרוני קובן על הצעת השריון המפתיעה שקיבל והבהיר לגבי המשך המרוץ: "אם אידרש, אפעל באחריות ולא אבזבז קולות"

17 תגובות
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(צילום מסך / כאן 11)

חבר הכנסת בני גנץ, הנמצא בישורת האחרונה של הקרב הפוליטי, חושף בראיון לתכנית "פגישה" עם רוני קובן שתשודר במוצאי שבת בכאן 11, כי קיבל הצעה לשריון במקום גבוה מאוד ברשימת הליכוד לכנסת.

לדברי יו"ר המפלגה, בעוד שבליכוד הציעו לו מקום בכיר, הוא לא קיבל הצעה דומה מאף אחת ממפלגות גוש השינוי.

במהלך הראיון מסביר גנץ מדוע הוא מתעקש להמשיך במרוץ, אף על פי שהסקרים האחרונים מציבים אותו הרחק מתחת לאחוז החסימה. עם זאת, הוא מבהיר כי במידה ויידרש לכך – יפעל באחריות ולא יביא לבזבוז קולות.

גנץ מתייחס בדבריו גם לנכונותו לשבת שוב בממשלה תחת בנימין נתניהו למרות ניסיון העבר, ומשיב לטענות בדבר אחריותו לאירועי שבעה באוקטובר מתוקף תפקידו כשר הביטחון בזמן מבצע "שומר החומות".

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לצד הנושאים הפוליטיים והביטחוניים, שיתף גנץ גם בפרטים אישיים ומרגשים על חייו לצד רעייתו רויטל, שלקתה באלצהיימר בגיל צעיר, וסיפר על הדרך שבה הוא מצליח להמשיך ולתקשר איתה למרות מצבה.

הראיון המלא ישודר במוצאי שבת בשעה 21:30 בכאן 11 ובכאן BOX.

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ראובן
לפני שעה

בעבר הליכוד היה מפלגה לאומית והיום ביבי מציע שריונים לכל הבא ליד רק כדי להרוויח שרידות פוליטית!!!!
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