רוני קובן נותר בהלם: בני גנץ חשף מי הציע לו שריון

חבר הכנסת בני גנץ, הנמצא בישורת האחרונה של הקרב הפוליטי, חושף בראיון לתכנית "פגישה" עם רוני קובן שתשודר במוצאי שבת בכאן 11, כי קיבל הצעה לשריון במקום גבוה מאוד ברשימת הליכוד לכנסת.

לדברי יו"ר המפלגה, בעוד שבליכוד הציעו לו מקום בכיר, הוא לא קיבל הצעה דומה מאף אחת ממפלגות גוש השינוי.

במהלך הראיון מסביר גנץ מדוע הוא מתעקש להמשיך במרוץ, אף על פי שהסקרים האחרונים מציבים אותו הרחק מתחת לאחוז החסימה. עם זאת, הוא מבהיר כי במידה ויידרש לכך – יפעל באחריות ולא יביא לבזבוז קולות.

גנץ מתייחס בדבריו גם לנכונותו לשבת שוב בממשלה תחת בנימין נתניהו למרות ניסיון העבר, ומשיב לטענות בדבר אחריותו לאירועי שבעה באוקטובר מתוקף תפקידו כשר הביטחון בזמן מבצע "שומר החומות".