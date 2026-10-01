לראשונה זה עשרות שנים: תפילת שחרית המונית עם ארבעת המינים בקבר יוסף

אלפי בני אדם נכנסו במהלך הבוקר לקבר יוסף שבשכם, לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק, יסוד שביסוד.

הבוקר מתקיימת במקום כניסה באור יום, זאת כחלק מהמהלך שמובילים ראש מועצת שומרון יוסי דגן וח"כ צבי סוכות, יחד עם הרב דודו בן נתן, אביו של החייל שובאל בן נתן הי"ד שנפל בקרב בדרום לבנון, להרחבת שעות הכניסה לקבר יוסף ולאפשר כניסות גם בשעות היום.

שובאל בן נתן הי"ד היה פעיל למען החזרה לקבר יוסף, ולאחר נפילתו המשיך אביו, הרב דודו בן נתן, לפעול ולדחוף לקידום המהלך.

המהלך הבשיל לאחר מהלך ממושך ובעקבות החלטת שר הביטחון ישראל כץ להרחיב את שעות הכניסה למקום. הבוקר, לרגל יום האושפיזין של יוסף הצדיק, נכנסו המתפללים בשעות הבוקר וקיימו תפילת שחרית עם ארבעת המינים בקבר יוסף.

הכניסה התקיימה בשני סבבים במהלך שעות הבוקר, במסגרת הכניסות שמקיימת מועצה אזורית שומרון, בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של מועצה אזורית שומרון, ובליווי ובאישור צה"ל.

בין הנכנסים הבוקר היה ראש מועצת שומרון יוסי דגן שיחד עם המתפללים קיים תפילת הודיה על הצלת מטוס הנוסעים מדובאי וכן חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית), חברי הכנסת ארז מלול ואוריאל בוסו. (ש"ס), אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, מפקד אוגדת איו"ש תת אלוף קובי הלר, מפקד מג"ב ניצב יצחק בריק, מפקד מג"ב איו"ש תת ניצב ניסו גוואטה, נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי, רבנים ואישי ציבור.

הרחבת שעות הכניסה היא חלק מתוכנית לחזרה קבועה לקבר יוסף ולהשבת ישיבת "עוד יוסף חי" למתחם הקבר.

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: "יש כאן רגע מרגש וסמלי במיוחד. דווקא בחג הסוכות, בליל האושפיזין של יוסף הצדיק, אלפי יהודים מגיעים להתפלל בקברו, והבוקר אנחנו זוכים שוב להגיע אליו בראש מורם ובאור יום. זה בדיוק השינוי שנאבקנו עליו. במשך 25 שנה עם ישראל לא ויתר על יוסף הצדיק ולא שכח את המקום הקדוש הזה. אנחנו מתקדמים צעד אחרי צעד, ונמשיך עד לחזרה מלאה וקבועה לקבר יוסף. אנחנו מצפים מממשלת ישראל לתת את האישור, להחזיר את ישיבת "עוד יוסף חי" לכאן בצורה מלאה, להניף את דגל ישראל כאן, ולחזור להיאחז במקום הקדוש הזה.

אנחנו מבקשים בשם כולם לשלוח ברכת חזק ואמץ לאחינו הגיבורים שפעלו בגבורה במטוס והצילו מאות אנשים אל מול הפיגוע המטורף שהיה עלול להיות כאן בישראל. שולחים ברכת חזק ואמץ לחיילי צה"ל, מג"ב, משטרת ישראל וכל כוחות הביטחון"

דגן הודה למתנדבי מנהלת קבר יוסף של המועצה ולכוחות הבטחון שליוו את הכניסה.

ח"כ צבי סוכות: "זוכים לעשות היסטוריה נוספת בקבר יוסף.

לראשונה מאז הנטישה תפילת הלל המונית ואלפי יהודים עד 9 בבוקר ברחבת ציון יוסף הצדיק.

זה עוד צעד בדרך לחזרה המלאה. מועצת שומרון מוכנה להרים את כל התשתיות, ישיבת עוד יוסף חי מחכה לפקודה לחזור ואני קורא מכאן לראש הממשלה - תן את ההוראה עוד לפני הבחירות לבצע את התיקון ההיסטורי הזה.

לחזור לקבר יוסף".

ח"כ ארז מלול: "מועדים לשמחה לכל עם ישראל. אנחנו פה מתפללים על ציון יוסף הצדיק לזכות את כל עם ישראל, להגן על החיילים ועל בני התורה, ושנחיה בעזרת ה' באחדות. אמן.

ח"כ אוריאל בוסו: "זכות גדולה היום לעם ישראל, ביום האושפיזין של יוסף, לבוא באמת לקבר יוסף הצדיק. יוסף הצדיק, שהיה בגלות ובסוף הגיע למלכות של המלכות. אין ספק שהיום הזה מסמל, כשעם ישראל בהמוניו נמצא לאור יום כאן בשכם, בקבר יוסף הצדיק את האחיזה שלנו כאן בארץ הקודש, בארץ ישראל.

יהי רצון שנזכה לגאולה אמיתית ולאחדות השלמה, שנזכה לישב בסוכת עורו של לוויתן. אנחנו מודים לכוחות הביטחון שמאבטחים את האירוע העצום הזה, עם אלפי אנשים שמגיעים פה היום, בכוחות מתוגברים, ונותנים לאנשים את האפשרות להתפלל בקבר יוסף הצדיק בזמן הזה.

הרב יוסי אליצור ראש ישיבת עוד יוסף חי: "יישר כוח גדול לכל העוסקים במלאכה. יוסף הצדיק מאחד את האחים. כשיש משברים, כשיש קשיים, פה אנחנו רואים איך כל המשברים מתגמדים וכל המשפחה יכולה להיות מאוחדת. מקווים שכל עם ישראל ישבו בסוכה אחת ובשמחה גדולה, מתוך המקום הקדוש הזה, לגאולה שלמה במהרה.

בוודאי שאנחנו מוכנים כל יום לחזור לפה. מצפים ומקווים לחזור ולהיות פה יום יום, במקום שמחכה לנו כל כך הרבה שנים".