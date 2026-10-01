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חדשות צבא ובטחון

הוצג כעיתונאי לאחר שחוסל בעזה; בצה"ל חושפים: השתתף בטבח

צה"ל הודיע כי חיסל בדרום רצועת עזה את מחמד עבד אלעזיז מחמד נגאר, שפשט לשטח ישראל בטבח 7 באוקטובר | לאחר חיסולו הוא הוצג כעיתונאי, ללא אזכור שיוכו לחמאס

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המחבל שחוסל (דובר צה"ל)

צה"ל הודיע היום (חמישי) כי בתקיפה שבוצעה אתמול בדרום רצועת עזה חוסל מחמד עבד אלעזיז מחמד נגאר.

נגאר היה מחבל בזרוע הצבאית של חמאס והשתתף בפשיטה לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר.

בצה"ל ציינו כי לאחר חיסולו הוצג נגאר כעיתונאי, אך לטענת הצבא בפרסומים אלו הושמט שיוכו לזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.

נגאר המשיך בפעילות גם בתקופה האחרונה וקידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. בנוסף, הוא פעל לשיקום יכולותיו של חמאס ברצועה, במה שבצבא מגדירים כהפרה שיטתית של הסכם הפסקת האש.

טרם התקיפה נקט צה"ל שורה של צעדים שנועדו לצמצם ככל האפשר את הסיכון לפגיעה באזרחים, בהם שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר.

כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים ברצועה בהתאם להסכם הפסקת האש. בצה"ל הבהירו כי ימשיכו לפעול להסרת איומים מיידיים על הכוחות ועל אזרחי ישראל.

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