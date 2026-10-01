כתבת 'הארץ' חושפת: "אמי הייתה על הטיסה, היינו קרובים לאסון"

כתבת "הארץ" נועה שפיגל התייחסה הבוקר (חמישי) לפיגוע בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, שעליה הייתה גם אמה בת ה-74, ותיארה את התחושות לאחר שהתבררו ממדי האירוע.

"חוויה נוראית. אני כל כך שמחה שזה הסתיים ככה, היינו קרובים לאסון בקנה מידה משוגע", סיפרה שפיגל בראיון לרדיו 103FM.

לדבריה, ככל שהיא שומעת מאמה פרטים נוספים על מה שהתרחש במטוס, מתברר עד כמה שורה של פעולות מצד הנוסעים ואנשי הצוות הייתה קריטית.

"הם מלאים בצירופי מקרים של הגיבור הזה והגיבור ההוא, ושכולם ביחד הצליחו להשתלט על המצב ולהציל כל כך הרבה אנשים".

עוד בטרם התבררה התמונה המלאה, שפיגל שיתפה אתמול את סערת הרגשות שלה בעקבות הידיעה שאמה נמצאת על המטוס. "אני לא אדם אלים בשום צורה, אבל האיש שהחליט להעביר הבוקר את אמא שלי, בגיל 74, את מה שהיא עברה על הטיסה מדובאי, ובכן, מציעה שלא נפגש", כתבה.