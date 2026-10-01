צעד חריג: רוביו הורה לשר החוץ האיראני לעזוב מיד את ארה"ב

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הורה למשלחת האיראנית שהגיעה לעצרת הכללית של האו"ם לעזוב את ניו יורק מוקדם מהמתוכנן, לאחר שהניסיון להגיע להתקדמות במגעים בין המדינות הסתיים ללא פריצת דרך.

על פי הפרסום של ברק רביד ב"אקסיוס", ההוראה ניתנה ביום שני וכללה גם את שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, שנשאר בניו יורק לאחר סיום הדיונים המרכזיים בעצרת כדי להשתתף במגעים עקיפים עם האמריקנים.

גורם אמריקני אמר כי מבחינת רוביו, המשלחת האיראנית כבר נשארה מעבר לזמן שבו נוכחותה הייתה רצויה, וכי עם סיום אירועי העצרת הגיע הזמן שתעזוב. סוכנות AP אישרה את עצם ההוראה מפי שני גורמים אמריקנים.

התקווה להסכם התחלפה בדרישה לעזוב

מאחורי המהלך עומד כישלון נוסף בניסיון לגשר על הפערים בין וושינגטון לטהרן.

קטאר פעלה בימים האחרונים כמתווכת בין הצדדים, ובתחילת יום שני עוד שררה בבית הלבן תקווה שניתן יהיה להשיג התקדמות. בהמשך היום התברר כי השיחות נקלעו למבוי סתום.

המחלוקת נוגעת בין היתר לתוכנית הגרעין האיראנית, למצר הורמוז ולצעדים הכלכליים שמפעילה ארה"ב נגד טהרן.

עראקצ'י נשאר בניו יורק כדי להשתתף במגעים שעסקו גם באפשרות לסיים את העימות ולחדש את המשא ומתן בנושא הגרעין.

בשעות הערב הודיעה המשלחת האמריקנית באו"ם, בהוראת רוביו, כי על המשלחת האיראנית לעזוב. עראקצ'י ואנשיו יצאו מניו יורק בשעות הלילה.

עם זאת, בטהרן דוחים את הגרסה האמריקנית. המשלחת האיראנית טענה כי מועד עזיבתה נקבע מראש ואף נמסר למחלקת המדינה כבר ב-17 בספטמבר, והאשימה את הממשל האמריקני בהפצת מידע חסר בסיס.

למרות המשבר, המגעים לא הופסקו לחלוטין, והמתווכים הקטארים ממשיכים לנסות לקדם הצעת פשרה בין הצדדים.