שריפה בבית אבות בבני ברק: שניים במצב קשה, עשרות נפגעו

שריפה בבית אבות בבני ברק ( כבאות והצלה )

אירוע קשה הלילה (חמישי) בבני ברק: שריפה פרצה בבית האבות "מרכז סיעוד משכנות ותיקים" ברחוב רב עמרם גאון בעיר.

שני בני אדם נפצעו באורח קשה, ארבעה נוספים באורח בינוני ו-18 נפגעו באורח קל. הדיווח הראשוני התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 00:46. למקום הוזנקו כוחות גדולים של מד"א לצד צוותי כיבוי וחילוץ מתחנות בני ברק ורמת גן.

השריפה פרצה באחת הדירות בקומה הראשונה בבניין בן שמונה קומות. לוחמי האש פעלו לכיבוי מוקד הבעירה ובמקביל ערכו סריקות לאיתור לכודים. במהלך הפעילות אותרו מספר דיירים שנלכדו בדירה הבוערת וחולצו מהמקום. בסך הכול פונו מהמבנה כ-40 דיירים.

על פי העדכון האחרון של מד"א, 24 נפגעים פונו לבתי החולים שיבא, בילינסון, איכילוב ומעייני הישועה. שני גברים, כבני 65 ו-80, נפצעו באורח קשה וסבלו מכוויות. ארבעה נוספים, בני 50 עד 80, פונו במצב בינוני, והיתר במצב קל, בעיקר לאחר ששאפו עשן.

פראמדיקים במד"א יששכר וייס וטל שגיא וחובש רפואת החירום יעקב שכטר תיארו: "מדובר בזירה קשה מאוד. הגענו למקום בכוחות גדולים שכללו רכבי תגובה מהירה, אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ של מד"א".

לדבריהם, שני הפצועים קשה היו במצב לא יציב, כשהם סובלים מכוויות בפלג גופם העליון. השניים הורדמו והונשמו ופונו להמשך טיפול רפואי.

לאחר השלמת פעולות הכיבוי המשיכו לוחמי האש בסריקות במבנה כדי לשלול הימצאות לכודים נוספים. חוקר דליקות של כבאות והצלה זומן למקום, ונסיבות פרוץ השריפה נבדקות.